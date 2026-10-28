दिवाली की शॉपिंग में सस्ती EMI का लालच पड़ सकता है भारी! लोन लेने से पहले जान लें ये छिपे हुए खर्च

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर जमकर डिस्काउंट मिल रहे हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी महंगी चीजें खरीदने के लिए बैंक और फाइनेंस कंपनियां आसान ईएमआई और पर्सनल लोन के ऑफर भी दे रही हैं। लेकिन कम ईएमआई देखकर खरीदारी करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से खर्च बाद में परेशानी बढ़ा सकते हैं।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्ट अंकित जैन ने बताया कि त्योहारी सीजन में लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सिर्फ ब्याज दर और कम ईएमआई देखते हैं, जबकि लोन के साथ लगने वाले दूसरे चार्ज को नजरअंदाज कर देते हैं।

अंकित जैन के मुताबिक, प्रोसेसिंग चार्ज लोन का एक बड़ा खर्च होता है। इसलिए पर्सनल लोन लेने या ईएमआई पर सामान खरीदने से पहले इन चार्ज को अच्छी तरह समझना जरूरी है।

दरअसल, त्योहारों पर मिलने वाले डिस्काउंट के कारण कई लोग ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं होती। बाद में यही खरीदारी उनके महीने के बजट पर दबाव डाल सकती है।

कम ब्याज दिखाकर कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं वसूला जा रहा?

अंकित जैन ने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर खास ध्यान देने की सलाह दी। इसका मतलब है कि ब्याज और दूसरे चार्ज मिलाकर लोन की असली लागत कितनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि लोन लेने से पहले बैंक से पूरा पेमेंट शेड्यूल जरूर मांगना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी और आखिर में कुल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा।

इसके अलावा ईएमआई कैलकुलेटर और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर की मदद से अलग-अलग लोन ऑफर की तुलना भी करनी चाहिए। खासकर जिन लोगों की पहले से ईएमआई चल रही है, उन्हें नया लोन लेने से पहले अपना बजट जरूर देखना चाहिए।

10-12% तक ब्याज ठीक, लेकिन 15-20% पर सावधान!

अंकित जैन के मुताबिक, मौजूदा हालात में छोटी अवधि के जरूरी खर्चों के लिए 10 से 12 फीसदी ब्याज दर वाला लोन संभाला जा सकता है।

वहीं, लंबी अवधि के लोन की बात करें तो होम लोन 8 फीसदी या उससे कम ब्याज दर पर भी उपलब्ध हैं। इससे समझा जा सकता है कि अपेक्षाकृत सस्ता कर्ज किस तरह का होता है।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि 15 से 20 फीसदी ब्याज दर वाला लोन काफी महंगा है। ऐसा कर्ज सिर्फ बेहद जरूरी काम के लिए ही लेना चाहिए।

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महंगी शॉपिंग के लिए लोन लेना कितना सही?

अंकित जैन ने साफ कहा कि महंगे और लग्जरी सामान खरीदने या सिर्फ शौक पूरा करने के लिए ज्यादा ब्याज वाला लोन नहीं लेना चाहिए।

त्योहारी ऑफर देखकर जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय अपनी जरूरत, महीने की कमाई और ईएमआई चुकाने की क्षमता जरूर जांचें। क्योंकि त्योहार खत्म होने के बाद भी लोन की किस्तें हर महीने चुकानी पड़ती हैं।