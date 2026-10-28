दिवाली की शॉपिंग में सस्ते सामान का लालच पड़ सकता है भारी! ₹5,000 की खरीदारी पर देने पड़ सकते हैं ₹7,000

दिवाली के मौके पर ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में लोगों को कई तरह के डिस्काउंट और आसान पेमेंट के ऑफर मिल रहे हैं। इनमें बाय नाउ पे लेटर (BNPL) यानी अभी सामान खरीदें और बाद में पैसे चुकाएं, जैसे विकल्प भी शामिल हैं। पहली नजर में ये ऑफर काफी फायदेमंद लगते हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे खर्च भी हैं, जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। आइए जानते हैं कि छोटी सी खरीदारी आखिर कैसे आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्ट अंकित जैन ने बताया कि दिवाली की शॉपिंग के दौरान बाय नाउ पे लेटर (BNPL) जैसे ऑफर इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

अंकित जैन ने उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए आप ₹5,000 का कोई सामान खरीदते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में सिर्फ ₹1,000 देने हैं और बाकी रकम हर महीने ₹1,000 की किस्त में चुकानी है। सुनने में यह तरीका काफी आसान लगता है, लेकिन असली खर्च सिर्फ इन किस्तों तक सीमित नहीं होता।

₹500 की प्रोसेसिंग फीस भी बढ़ा सकती है खर्च

अंकित जैन के मुताबिक, BNPL में दो बड़े अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं। पहला है प्रोसेसिंग फीस यानी लोन की सुविधा देने के बदले लिया जाने वाला चार्ज।

उन्होंने बताया कि ₹5,000 की खरीदारी पर यह फीस ₹500 तक हो सकती है। देखने में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उनके मुताबिक इसका असर करीब 20 से 30 फीसदी की ब्याज दर के बराबर हो सकता है।

इसलिए सिर्फ छोटी किस्त देखकर खरीदारी करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि आखिर में कुल कितने पैसे चुकाने होंगे।

एक किस्त छूटी तो ₹7,000 तक पहुंच सकता है बिल

अंकित जैन ने दूसरा बड़ा खतरा समय पर किस्त नहीं चुकाने को बताया। अगर ग्राहक किसी महीने पेमेंट करना भूल जाता है या तय तारीख तक पैसे नहीं देता, तो उस पर भारी पेनल्टी लग सकती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इन अतिरिक्त चार्ज के कारण ₹5,000 का सामान आखिर में ₹6,000 या ₹7,000 तक का पड़ सकता है।

खासकर छोटी रकम की खरीदारी में ऐसे चार्ज कुल खर्च को काफी बढ़ा सकते हैं।

दिवाली की शॉपिंग में किन बातों का रखें ध्यान?

त्योहारी सीजन में कंपनियां जीरो कॉस्ट ईएमआई, पर्सनल लोन और कार्ड से पेमेंट जैसे कई ऑफर देती हैं। इनकी वजह से लोग कई बार अपने तय बजट से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं।

अंकित जैन ने सलाह दी कि डिस्काउंट या आसान किस्तों के चक्कर में अपनी भुगतान क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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खरीदारी से पहले प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी और कुल चुकाई जाने वाली रकम जरूर जांचें। क्योंकि आसान पेमेंट का मतलब हमेशा सस्ती खरीदारी नहीं होता।