दिवाली पर मिले गिफ्ट और बोनस पर भी लगेगा टैक्स? जानें क्या हैं इनकम टैक्स के नियम

दिवाली का त्योहार आते ही कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस और गिफ्ट देने लगती हैं। वहीं, परिवार और दोस्तों से भी तोहफे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर मिलने वाला हर बोनस या गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होता? कुछ मामलों में इन पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के पार्टनर अंकित जैन ने कहा कि दिवाली पर मिलने वाले बोनस और गिफ्ट पर टैक्स के नियम कैसे लागू होते हैं।

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दिवाली पर मिलने वाले बोनस पर कितना टैक्स लगेगा?

अगर आपकी कंपनी दिवाली के मौके पर बोनस देती है, तो वह आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा होगा। अंकित जैन के मुताबिक, कंपनी से मिलने वाले किसी भी बोनस पर टैक्स लगता है। सिर्फ त्योहार के मौके पर मिलने की वजह से बोनस को टैक्स में छूट नहीं मिलती।

आमतौर पर कंपनियां बोनस का भुगतान करते समय टैक्स कटौती का ध्यान रखती हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि बोनस की रकम से ही सीधे टैक्स काटा जाए। कई बार इसे कर्मचारी की सैलरी पर लगने वाले टैक्स के साथ एडजस्ट किया जाता है। इसलिए कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोनस की रकम उनकी आय में सही तरीके से दिखाई गई हो।

कंपनी से मिले गिफ्ट पर कब देना होगा टैक्स?

दिवाली पर कई कंपनियां कर्मचारियों को नकद बोनस के बजाय गिफ्ट वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट्स या गिफ्ट हैम्पर देती हैं। लेकिन ऐसे गिफ्ट भी हमेशा टैक्स फ्री नहीं होते।

अंकित जैन के मुताबिक, कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट की कीमत 10,000 रुपये तक होने पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, अगर गिफ्ट की कीमत इस सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो कंपनी को उसका हिसाब रखना होगा और नियमों के मुताबिक टैक्स काटना होगा।

इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ गिफ्ट मिलने पर खुश होने के बजाय उसकी कीमत और टैक्स से जुड़े नियमों पर भी ध्यान देना चाहिए।

रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर क्या है नियम?

दिवाली पर परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट के लिए टैक्स के नियम अलग हैं। अंकित जैन के मुताबिक, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और दादा-दादी जैसे करीबी रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं।

वहीं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति गिफ्ट देता है जो रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आता, तो तय सीमा से ज्यादा कीमत होने पर उस गिफ्ट पर टैक्स लग सकता है। ऐसे गिफ्ट की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी पड़ सकती है।

दिवाली पर खर्च के साथ टैक्स का भी रखें ध्यान

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दिवाली के दौरान लोग खरीदारी, खर्च और उधारी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बोनस और गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

अंकित जैन की सलाह का मतलब साफ है कि त्योहार के दौरान मिलने वाली रकम और तोहफों का सही हिसाब रखना जरूरी है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बोनस, कंपनी के गिफ्ट और दूसरे लोगों से मिले तोहफों की जानकारी सही तरीके से दी जा सकेगी।