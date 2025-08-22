Digital Gold: सिर्फ ₹51 में शुरू करें सेविंग, Paytm पर मिलेगी डिजिटल गोल्ड की सुविधा

scorecardresearch
BT TV
Newsपर्सनल फाइनेंसDigital Gold: सिर्फ ₹51 में शुरू करें सेविंग, Paytm पर मिलेगी डिजिटल गोल्ड की सुविधा

अब आप सिर्फ 51 रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जी हां, पेटीएम ऐप पर केवल 51 रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि पेटीएम ऐप से गोल्ड कैसे खरीदें।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2025 16:48 IST

भारत में सोना (Gold) हमेशा से सेविंग और समृद्धि की निशानी माना गया है। त्योहारों पर तो इसे खरीदना और भी शुभ माना जाता है। खासकर ओणम के मौके पर लोग सोना जरूर लेते हैं, क्योंकि यह खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक है। अब इस परंपरा को और आसान बना दिया है। जी हां, अब आप पेटीएम से सिर्फ ₹51 से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं।

क्यों खास है डिजिटल गोल्ड?

सोना खरीदने के बाद उसे संभालना, लॉकर का खर्च उठाना और शुद्धता की चिंता ये सब बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) में ऐसा कुछ नहीं है। यहां आपको 24K प्योर गोल्ड मिलता है, जो बीमित और ऑडिटेड वॉल्ट्स में सिक्योर रखा जाता है। इसका मतलब है कि यहां सोना चोरी होने का डर भी नहीं और छुपे हुए खर्च की झंझट भी नहीं।

छोटे-छोटे निवेश से आसान सेविंग

अगर आप एक बार में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। पेटीएम गोल्ड में आप डेली गोल्ड SIP के जरिए रोजाना, वीकली या मंथली छोटे-छोटे निवेश कर सकते हैं। धीरे-धीरे यह सेविंग बड़ी रकम का रूप ले लेती है और सोना इकट्ठा होता जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि यह तरीका सेविंग की आदत डालता है और बोझ भी नहीं लगता।

निवेश कैसे करें? (How to buy Gold through Paytm App?)

स्टेप 1: पेटीएम ऐप खोलिए और सर्च में ‘Paytm Gold’ या ‘Daily Gold SIP’ लिखिए।

स्टेप 2: अब ‘Buy More’ पर टैप करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालें।

स्टेप 3: इसके बाद लाइव गोल्ड प्राइस देखिए और तय कीजिए कि एकमुश्त खरीदना है या SIP शुरू करनी है।

स्टेप 4: इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। यूजर UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।

स्टेप 5: पेमेंट करने के बाद खरीद पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका सोना सुरक्षित वॉल्ट में रख दिया जाएगा और आपको SMS/ईमेल पर जानकारी मिल जाएगी।

डिजिटल गोल्ड का एक और फायदा ये है कि जब चाहें आप इसे बेच सकते हैं, या फिर इसे सिक्कों और बार्स के रूप में घर मंगवा सकते हैं। बता दें कि ये डिलीवरी BIS-प्रमाणित और हॉलमार्क्ड सोने की होती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 22, 2025