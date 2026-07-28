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Newsपर्सनल फाइनेंसDelhi Lakshmi Yojana को मिली कैबिनेट की मंजूरी! 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500

Delhi Lakshmi Yojana को मिली कैबिनेट की मंजूरी! 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आसान रहेगी।

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Rohit Chaudhary
Rohit Chaudhary
UPDATED: Jul 28, 2026 17:10 IST
AI Generated Image

In Short

  • महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता
  • 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
  • पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिलने की उम्मीद

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी की जाएगी, जबकि 1 अगस्त से आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा।

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सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आसान रहेगी।

हर महीने मिलेंगे ₹2500, 1 अगस्त से शुरू होगी आवदेन की प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता राशि मिलेगी। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी 1 अगस्त को पोर्टल लॉन्च होने के साथ जारी की जाएगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सभी की नजर 1 अगस्त को शुरू होने वाले पोर्टल और रक्षाबंधन पर जारी होने वाली पहली किस्त पर है। सरकार का दावा है कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि पात्र महिलाओं तक बिना किसी देरी के लाभ पहुंचाया जा सके।

Delhi Lakshmi Yojana Online Apply कैसे करें?

जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तब संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है-

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • Delhi Lakshmi Yojana Registration विकल्प चुनें।
  • मोबाइल नंबर और आधार से पंजीकरण करें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • बैंक खाता और पता संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन की समीक्षा करके Submit बटन पर क्लिक करें।
  • भविष्य के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2026