डेट म्यूचुअल फंड या लिस्टेड बॉन्ड, कहां निवेश करने पर बचेगा ज्यादा टैक्स? समझें पूरा गणित

निवेश करते समय ज्यादातर लोग यह देखते हैं कि पैसा कितनी तेजी से बढ़ेगा और कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन निवेश पर लगने वाला टैक्स भी उतना ही जरूरी है। डेट म्यूचुअल फंड और लिस्टेड बॉन्ड में एक जैसा रिटर्न मिलने के बावजूद टैक्स के बाद हाथ में आने वाली रकम अलग हो सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 के टैक्स नियमों के मुताबिक, निवेश कितने समय तक रखा गया है, कब खरीदा गया है और निवेशक किस टैक्स स्लैब में आता है, इन बातों से अंतिम कमाई तय होती है।

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डेट म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगेगा?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 50AA के तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदे गए निर्धारित डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे को आमतौर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यानी निवेश कितने भी साल रखा जाए, मुनाफे पर टैक्स निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा।

अगर निवेशक 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नई परिभाषा में मुख्य रूप से ऐसे फंड शामिल हैं, जो 65% से ज्यादा पैसा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। पुराने निवेश पर खरीद की तारीख के हिसाब से अलग नियम लागू हो सकते हैं।

लिस्टेड बॉन्ड में क्या है टैक्स का नियम?

लिस्टेड बॉन्ड को 12 महीने से ज्यादा रखने पर आमतौर पर लॉन्ग टर्म निवेश माना जाता है। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचने पर पात्र लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स लगता है।

वहीं, 12 महीने के भीतर बॉन्ड बेचने पर मुनाफा आमतौर पर निवेशक के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स के दायरे में आता है। बॉन्ड से मिलने वाले नियमित ब्याज पर भी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है।

₹5 लाख के निवेश पर कहां होगा ज्यादा फायदा?

मान लीजिए दो निवेशक ₹5-₹5 लाख लगाते हैं। दोनों को तीन साल तक सालाना 8% कंपाउंड रिटर्न मिलता है। ऐसे में रकम बढ़कर ₹6,29,856 हो जाएगी और कुल मुनाफा ₹1,29,856 होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस उदाहरण में लिस्टेड बॉन्ड से ₹23,634 ज्यादा मुनाफा बचता है। हालांकि, यह गणना ऐसे बॉन्ड के लिए है, जिसमें पूरा रिटर्न पात्र लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में मिलता है। नियमित ब्याज देने वाले बॉन्ड का टैक्स हिसाब अलग होगा।

निवेश के लिए कौन सा विकल्प बेहतर?

डेट म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना आमतौर पर आसान होता है और निवेश कई सिक्योरिटीज में बंटा रहता है। वहीं, लिस्टेड बॉन्ड एक्सचेंज पर बिक सकते हैं, लेकिन खरीदार कम होने से इन्हें बेचने में परेशानी आ सकती है।

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ऊंचे टैक्स स्लैब वाले निवेशकों को पात्र लिस्टेड बॉन्ड में टैक्स का फायदा मिल सकता है। हालांकि, निवेश का फैसला करते समय टैक्स के साथ जोखिम, लिक्विडिटी, क्रेडिट क्वालिटी और निवेश की अवधि भी देखनी चाहिए।