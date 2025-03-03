Debit Card New Rule: 1 अप्रैल से यूजर्स को मिलेगा ज्यादा फायदा, बदल जाएगा यह नियम

मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ कई बड़े बदलाव हो गए। अब रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड (RuPay Debit Select Card) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। इन नियमों में होने वाले बदलाव से यूजर्स को काफी लाभ होगा।

इस बदलाव में यूजर्स डेबिट कार्ड के जरिये मॉडर्न लाइफस्टाइल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिटनेस, वैलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं। इसको लेकर एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी किया है।

RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड के नए फीचर्स (RuPay Debit Select Card New Features)

NPCI की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार अप्रैल से कार्डहोल्डर्स को कई बेनिफिट्स ऑफर होंगे। इन बेनिफिट्स में से शामिल हैं -

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस : यूजर्स को हर तिमाही में कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज विजिट ऑफर होगा। वहीं, साल के दौरान दो इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी।

इंश्योरेंस कवर : अब RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में एक्सीडेंट में डेथ या फिर डिसएबल यानी दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। इंश्योरेंस का लाभ पाने के लिए कार्डहोल्डर्स को एक्सीडेंट से 30 दिन पहले कम से कम एक RuPay ट्रांजैक्शन शो करना होगा।

जिम मेम्बरशिप : अप्रैल से RuPay डेबिट कार्ड पर हर तिमाही में फ्री जिम मेम्बरशिप की सर्विस मिलेगी। यूजर्स चाहें तो 90 दिनों के होम वर्कआउट या 30 दिनों के ऑफलाइन सेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को गोल्फ पसंद हैं उन्हें हर तिमाही में एक बार गोल्फ भी सीखने का मौका मिलेगा।

हेल्थ चेक-अप : RuPay डेबिट कार्ड पर हर तिमाही में एक बार फ्री हेल्थ चेक-अप पैकेज दिया जाता है।

स्पा, सैलून और कैब कूपन : लाइफस्टाइल में स्पा, सैलून और कैब कूपन की भी सर्विस मिलेगी। कार्डहोल्डर तो तिमाही में एक बार 100 रुपये का कैब सर्विस कूपन भी मिलेगा।

ओटीटी सब्सक्रिप्शन : RuPay डेबिट कार्ड पर एक साल का अमेजन प्राइम(Aamzon Prime) , जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) या सोनी लिव (Sony Liv) का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

कितनी है एनुअल फीस? (RuPay Debit Select Card Annual Fees)

RuPay सिलेक्ट डेबिट कार्ड पर 250 रुपये का एनुअल चार्ज लगता है। बैंक एक्टिव कार्ड्स के नंबर के हिसाब से हर तिमाही में यह चार्ज लगाते हैं। एनपीसीआई ने मॉर्ल लाइफस्टाइन यानी फिटनेस, न्यूट्रिशन और पर्सनल केयर की जरूरतों को देखते हुए RuPay डेबिट सेलेक्ट की शुरु किया है।