सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, ₹18,000 से ₹50,000 बेसिक सैलरी वालों को कितना मिलेगा फायदा?

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने कितना इजाफा होगा और सालभर में कितना फायदा मिलेगा? आइए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं।

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कैबिनेट ने 3% DA बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसके लिए 10,016 करोड़ रुपये के फंड पर मुहर लगाई है। नया डीए जुलाई 2026 से लागू होगा।

इससे पहले अप्रैल में सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह 60% हो गया था। अब नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 63% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

पहले से थी 3% DA बढ़ने की उम्मीद

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर किया जाता है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में यह इंडेक्स 1.2 अंक बढ़कर 154.4 पर पहुंच गया था।

इन आंकड़ों के आधार पर पहले से ही डीए में 3 से 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा था। अब सरकार ने 3 प्रतिशत अंक बढ़ाने का फैसला किया है।

₹18,000 से ₹25,000 बेसिक सैलरी पर कितना फायदा?

अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो पहले 60% डीए के हिसाब से उसे हर महीने ₹10,800 मिलते थे। अब 63% डीए पर यह रकम बढ़कर ₹11,340 हो जाएगी। यानी हर महीने ₹540 और सालभर में ₹6,480 का फायदा होगा।

वहीं, ₹25,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले ₹15,000 डीए मिलता था। अब यह बढ़कर ₹15,750 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹750 और सालाना ₹9,000 अतिरिक्त मिलेंगे।

₹40,000 से ₹50,000 सैलरी वालों को कितना लाभ?

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹40,000 है, उनका डीए ₹24,000 से बढ़कर ₹25,200 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹1,200 और सालभर में ₹14,400 का फायदा मिलेगा।

इसी तरह ₹50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को पहले ₹30,000 डीए मिलता था। अब यह बढ़कर ₹31,500 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹1,500 और सालभर में ₹18,000 अतिरिक्त मिलेंगे।

एक नजर में समझें DA बढ़ोतरी का पूरा हिसाब

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस तरह सरकार के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।