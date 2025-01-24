scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंस8th Pay Commission लागू होते ही पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा, इन्हें मिलेगा 3.5 लाख रुपये का मासिक Pension

8th Pay Commission लागू होते ही पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा, इन्हें मिलेंगे 3.5 लाख रुपये का मासिक Pension

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाने के बाद कई पेंशनर्स को 3.5 लाख रुपये का शानदार पेंशन मिलेगा। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि किन पेंशनर्स को इससे लाभ होगा। 

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 24, 2025 18:04 IST

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने पिछले हफ्ते ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर मुहर लगाई। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है और 8वें वेतन आयोग लागू होने में सालभर का समय है। 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाने के बाद कई पेंशनर्स को 3.5 लाख रुपये का शानदार पेंशन मिलेगा। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि किन पेंशनर्स को इससे लाभ होगा। 

इन लोगों को मिलेगा 3.5 लाख का मासिक पेंशन

8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद कई पेंशनर्स को 3.5 लाख का मासिक पेंशन मिलेगा। दरअसल, कई कर्मचारियों के सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। जहां कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा तो वहीं पेंशनर्स के पेंशन में भी शानदार इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में कई पेंशनर्स को 3.5 लाख रुपये का मासिक पेंशन भी मिलेगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसमें न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये तय की गई है। वहीं, अधिकतम मासिक पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई है। अगर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये महीना हो जाएगा। वहीं, जिन बड़े पदों या रैंक के पेंशनर्स का अधिकतम मासिक पेंशन 3,57,500 रुपये महीना हो सकता है। 

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि अभी दो बार महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी होगी। हर बार डीए में करीब 3 फीसदी का इजाफा होता है। ऐसे में अगर इस बार भी 3 फीसदी का इजाफा होता है तो कर्मचारी का डीए लगभग 59 फीसदी हो जाएगा। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो सरकार जनवरी 2026 को 3 फीसदी डीए हाइक कर सकती है।

Jan 24, 2025