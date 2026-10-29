महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हुआ! अक्टूबर की सैलरी के साथ कितना मिलेगा 4 महीने का एरियर? समझें पूरा हिसाब

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों का बकाया पैसा भी मिलेगा। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है और अलग-अलग बेसिक सैलरी और पेंशन पर कितना फायदा होगा।

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महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हुआ

मोदी कैबिनेट ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।

अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा 4 महीने का एरियर

महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें जुलाई से लागू होंगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया पैसा यानी एरियर भी मिलेगा। दी गई जानकारी के मुताबिक, चारों महीनों का एरियर अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ एकमुश्त दिया जाएगा।

₹18,000 बेसिक सैलरी पर कितना फायदा?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3 फीसदी DA बढ़ने से हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। यानी सालाना आधार पर 6,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा चार महीने का एरियर 2,160 रुपये बनेगा, जो अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा।

₹30,000 बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा पैसा?

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इस हिसाब से सालभर में 10,800 रुपये का फायदा होगा। वहीं जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर 3,600 रुपये बनेगा।

₹50,000 बेसिक सैलरी पर मिलेगा कितना एरियर?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो DA बढ़ने से हर महीने 1,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे। इस तरह सालाना बढ़ोतरी 18,000 रुपये होगी। इसके अलावा चार महीने का एरियर 6,000 रुपये मिलेगा।

पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा?

सरकार ने पेंशनर्स के लिए DR भी 3 फीसदी बढ़ाया है। अगर बेसिक पेंशन 18,000 रुपये है, तो हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। वहीं 30,000 रुपये बेसिक पेंशन पर 900 रुपये और 50,000 रुपये बेसिक पेंशन पर 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स को भी जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर मिलेगा।

ऐसे समझें DA और एरियर का पूरा गणित

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बेसिक सैलरी/पेंशन हर महीने बढ़ोतरी 4 महीने का एरियर ₹18,000 ₹540 ₹2,160 ₹30,000 ₹900 ₹3,600 ₹50,000 ₹1,500 ₹6,000

इस तरह बेसिक सैलरी या पेंशन जितनी ज्यादा होगी, DA या DR बढ़ने से हर महीने मिलने वाला अतिरिक्त पैसा और चार महीने का एरियर भी उतना ही ज्यादा होगा।