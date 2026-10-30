5 साल बाद Credit Card से खर्च में गिरावट, कार्ड बढ़ने के बावजूद लोग क्यों खर्च कर रहे कम?

देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इनसे होने वाले खर्च में गिरावट आई है। सितंबर 2026 में क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ने के बावजूद कुल खर्च कम हो गया। लोग कार्ड से पहले के मुकाबले ज्यादा बार पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर बार कम रकम खर्च कर रहे हैं। RBI के आंकड़ों और केयरएज रेटिंग्स के एनालिसिस में यह बात सामने आई है। आइए जानते हैं कि खर्च में कितनी गिरावट आई और इसके पीछे क्या वजह रही।

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5 साल बाद क्रेडिट कार्ड खर्च में गिरावट

सितंबर 2026 में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च सालाना आधार पर 5.9% घटकर 2.04 लाख करोड़ रुपये रह गया। फरवरी 2021 के बाद पहली बार सालाना आधार पर गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह पिछले साल सितंबर में हुई ज्यादा खरीदारी और इस साल त्योहारी सेल का अक्टूबर में शुरू होना है।

कार्ड बढ़े, लेकिन औसत खर्च घटा

सितंबर में देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या 10.4% बढ़कर 12.53 करोड़ पहुंच गई। हालांकि, प्रति कार्ड औसत खर्च 14.8% घटकर 16,305 रुपये रह गया।

वहीं, ट्रांजैक्शन की संख्या 23.2% बढ़कर करीब 61 करोड़ पहुंची, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर औसत खर्च 23.6% घटकर 3,343 रुपये रह गया। छोटे पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े UPI का बढ़ता इस्तेमाल भी इसकी एक वजह है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पिछले साल की त्योहारी सेल का असर

सितंबर 2025 में GST दरों में कटौती और त्योहारी ऑनलाइन सेल के चलते क्रेडिट कार्ड खर्च करीब 2.17 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था। उस महीने अगस्त के मुकाबले खर्च 13.3% बढ़ा था। इस साल बड़ी त्योहारी सेल अक्टूबर में शुरू हुईं, जिससे सितंबर के आंकड़ों पर असर पड़ा।

ऑनलाइन खर्च घटा, दुकानों पर बढ़ा

सितंबर में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 12.5% घटकर 1.26 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 1.44 लाख करोड़ रुपये था।

इसके उलट, दुकानों पर POS मशीन से भुगतान 7.18% बढ़कर 77,751 करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल खर्च में ऑनलाइन पेमेंट की हिस्सेदारी घटकर 61.7% रह गई। हवाई यात्रा से जुड़े खर्च में कमजोरी का भी असर दिखा।

किस बैंक के कार्ड से कितना खर्च?

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खर्च 7.52% बढ़कर 65,139.72 करोड़ रुपये रहा। वहीं, SBI कार्ड्स का खर्च 14.09% घटकर 34,895 करोड़ रुपये रह गया।

ICICI बैंक में 26.26% की गिरावट के साथ खर्च 30,911.48 करोड़ रुपये रहा। Axis बैंक का खर्च भी 11% घटकर 23,148.67 करोड़ रुपये रह गया।

अक्टूबर में बढ़ सकता है खर्च

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केयरएज रेटिंग्स को अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च बढ़कर 2.28 लाख करोड़ से 2.38 लाख करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। त्योहारी सेल और दिवाली की खरीदारी से अक्टूबर और नवंबर में खर्च को रफ्तार मिल सकती है।