scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसBuy Now Pay Later vs Credit Card : फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है?

Buy Now Pay Later vs Credit Card : फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है?

Buy Now Pay Later (BNPL) और Credit Card दोनों ही आपको 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' का मौका देते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 10, 2025 17:27 IST
AI Generated Image

BNPL vs Credit Card: त्योहारों का मौसम आते ही गिफ्ट्स, कपड़े, गैजेट्स और होम अप्लायंसेज की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहकों के पास पेमेंट के कई विकल्प होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Buy Now Pay Later (BNPL) और Credit Card की होती है। दोनों ही आपको 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' का मौका देते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है BNPL?

BNPL यानी 'Buy Now, Pay Later' एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोई भी चीज अभी खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। इसमें आपको सामान खरीदते वक्त पैसे देने की जरूरत नहीं होती। आप चाहे तो पूरा भुगतान एक साथ बाद में कर सकते हैं या फिर 3 से 6 आसान किस्तों में चुका सकते हैं - कई बार ये किस्तें बिना ब्याज के भी होती हैं।

ये सुविधा Amazon, Flipkart, ZestMoney, LazyPay और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाती है। आमतौर पर 15 से 30 दिनों तक के लिए यह सुविधा ब्याज मुक्त रहती है। इसमें अप्रूवल भी काफी जल्दी मिल जाता है और ज्यादा कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती।

क्या है क्रेडिट कार्ड?

क्रेडिट कार्ड एक ऐसा तरीका है जिससे आप बैंक से तय लिमिट तक उधार लेकर खर्च कर सकते हैं। इसमें आपको 45 से 50 दिन तक का ब्याज मुक्त भुगतान समय मिलता है, यानी आप बिना ब्याज के इस दौरान खर्च की गई रकम चुका सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय पर पेमेंट नहीं किया, तो उस पर काफी ज्यादा ब्याज लग सकता है। क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक, डिस्काउंट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और EMI जैसी कई सुविधाएं भी मिलती हैं। आप बड़ी खरीदारी को आसान मासिक किस्तों में भी बदल सकते हैं, जिससे जेब पर तुरंत बोझ नहीं पड़ता।

BNPL कब है बेहतर?

  • जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है।
  • रोजमर्रा की छोटी-छोटी फेस्टिव शॉपिंग के लिए।
  • क्रेडिट हिस्ट्री बनाना चाहते हैं।
  • जल्दी अप्रूवल और आसान प्लान चाहते हैं।

कब क्रेडिट कार्ड बेहतर है?

  • आपके पास पहले से अच्छा लिमिट वाला कार्ड है।
  • आप कैशबैक और फेस्टिव ऑफर्स पाना चाहते हैं।
  • बड़ी खरीदारी को लंबे EMI टेन्योर में बदलना चाहते हैं।
  • आप डिसिप्लिन्ड होकर समय पर बिल चुकाते हैं।
  • हर खरीद पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाना चाहते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 10, 2025