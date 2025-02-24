scorecardresearch
Business Idea: घर बैठे होगी मोटी कमाई, Housewife शुरू करें ये बिजनेस

Business Idea: हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो आप घर से शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस को शुरू करने के लिए मोटे फंड की जरूरत नहीं है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 24, 2025 17:00 IST

Business Idea: खुद का बिजनेस शुरू करना काफी रिस्की लगता है। कई लोगों का मानना है कि बिजनेस शुरू करने के लिए मोटा पैसा होना जरूरी है। इसके अलावा बिजनेस के लिए प्रॉपर ऑफिस होना भी चाहिए। इन सबके डर से कई लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो महिलाएं भी कर सकती है। यह बिजनेस घरेलू महिलाएं भी शुरू कर सकती है। 

इंटीरियर डिजाइनिंग

मार्केट में इंटीरियर डिजाइनर की डिमांड काफी ज्यादा है। आप भी इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना होगा। इस कोर्स करने के बाद बड़े बिल्डर के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। 

फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग

अगर आपको क्रिएटिव लिखना पसंद है तो फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग के जरिये अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कई वेबसाइट और न्‍यूज एजेंसी में कंटेंट राइटर की डिमांड काफी ज्यादा है। 

ब्लॉग

महिलाएं खुद की वेबसाइट क्रिएट करते ब्लॉगिंग (Blog) कर सकती है। ब्लॉगिंग के जरिये कुछ महीनों में कमाई शुरू हो जाएगी। आप अपने फेवरेट टॉपिक पर ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे-जैसे ब्लॉग पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी और विज्ञापन आएंगे वैसे ही अच्छी कमाई शुरू हो जाएगी। 

यू ट्यूब 

सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का दबदबा देखा जा रहा है। आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कैमरा फ्रैंडली और कंटेंट का होना जरूरी है। आप ट्यूब पर चैनल बनाकर यूनिक वीडियो अपलोड करें। जितनी ज्यादा वीडियो देखी जाएगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। 

ट्यूटर

 होम ट्यूशन के जरिये भी अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर पर ही ट्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल और पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में आना होगा। आप कोई एक सबजेक्ट या फिर छोटे बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन दे सकते हैं। 

