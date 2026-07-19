AC का बिल हो सकता है कम, जानें 1.5 टन AC के लिए कौन-सा सोलर सिस्टम रहेगा सही

Solar System for Home: गर्मी के दिनों में AC ज्यादा चलता है, तो बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि आजकल भारत में बहुत से लोग अपने घर पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। अगर सही क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाए, तो बिजली का बिल बहुत कम या पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से सही क्षमता चुनना जरूरी है।

advertisement

1.5 टन AC के लिए कितना सोलर सिस्टम चाहिए?

अगर आपके घर में 1.5 टन का AC है और आप बिजली का बिल नहीं देना चाहते, तो कम से कम 3 किलोवाट (KW) का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यह सिस्टम हर दिन करीब 12 से 15 यूनिट बिजली बनाता है। इतनी बिजली एक 1.5 टन AC, पंखों और घर के कुछ जरूरी सामान को चलाने के लिए काफी मानी जाती है।

ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड में क्या फर्क है?

3 KW का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग की मदद से जितनी बिजली बनती है और जितनी इस्तेमाल होती है, उसका हिसाब रखता है। इससे बिजली का बिल खत्म हो सकता है।

वहीं, 5 KW का ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली को बैटरी में जमा करता है। इससे शाम या रात में, और बिजली जाने पर भी घर में बिजली मिलती रहती है। लेकिन इसे लगवाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं।

अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम कैसे चुनें?

सबसे पहले अपना बिजली का बिल देखें। उस महीने की बिजली की खपत देखें, जब सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई हो। अगर हर महीने 300 से 400 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो 3 KW का सोलर सिस्टम आपके लिए ठीक हो सकता है।

अगर हर महीने 600 यूनिट तक बिजली खर्च होती है, तो 5 KW का सोलर सिस्टम लगवाना बेहतर रहेगा। यह हर महीने करीब 600 से 700 यूनिट बिजली बना सकता है।

कौन-सा सिस्टम किसके लिए सही है?

अगर आपके घर में सिर्फ AC और पंखे चलते हैं, तो 3 KW का ऑन-ग्रिड सिस्टम बिजली का बिल कम या खत्म करने के लिए काफी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बिजली जाने पर भी घर में बिजली मिलती रहे, तो 5 KW का ऑफ-ग्रिड सिस्टम बेहतर रहेगा। हालांकि, इसे लगवाने में ज्यादा खर्च आता है।

आगे चलकर होगी अच्छी बचत

सोलर सिस्टम लगवाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन बिजली के बिल में होने वाली बचत से इसकी लागत आमतौर पर 4 से 6 साल में निकल जाती है। इसके बाद, सोलर पैनल करीब 25 साल तक काम करते हैं, जिससे लंबे समय तक अच्छी बचत की जा सकती है।