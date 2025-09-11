हर महीने फ्री मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन का मजा! ये हैं बेस्ट एंटरटेंमेंट क्रेडिट कार्ड्स - LIST
ऐसे कई क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं जो खासतौर पर मूवी टिकट बुकिंग, OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य मनोरंजन खर्चों पर जबरदस्त ऑफर्स और कैशबैक देते हैं।
Best Entertainment Credit Cards: अगर आपको भी मूवी या ओटीटी पर कंटेंट देखने का शौख है तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी काम का हो सकता है।
आजकल मूवी हो, वेब सीरीज हो या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो मनोरंजन पर खर्च बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी अपने हर महीने के एंटरटेनमेंट खर्च को स्मार्ट तरीके से बचाना चाहते हैं, तो सही क्रेडिट कार्ड चुनना बेहद जरूरी है।
ऐसे कई क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं जो खासतौर पर मूवी टिकट बुकिंग, OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य मनोरंजन खर्चों पर जबरदस्त ऑफर्स और कैशबैक देते हैं।
लेकिन, ऐसे कार्ड में कौन सा लेना चाहिए? कौन से कार्ड में आपको ‘Buy One Get One’ ऑफर, फ्री सब्सक्रिप्शन, और मंथली मुफ्त मूवी टिकट मिलेंगे? साथ ही, किस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी? चलिए सब डिटेल में जानते हैं।
Axis Neo Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹250
- एनुअल फीस: ₹250
- Zomato, Blinkit, Myntra जैसे बड़े ब्रांड्स पर जबरदस्त डिस्काउंट
- हर ₹200 खर्च पर 1 EDGE रिवार्ड पॉइंट
PVR INOX Kotak Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹0
- एनुअल फीस: ₹499
- हर महीने ₹300 के मुफ्त मूवी टिकट
- PVR में खाने-पीने पर फ्लैट 20% छूट
RBL Bank Play Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹500
- एनुअल फीस: ₹500
- हर महीने 2 फ्री मूवी टिकट
Axis My Zone Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹500
- एनुअल फीस: ₹500
- District App पर Buy One Get One मूवी टिकट ऑफर
- SonyLIV की 1 साल की फ्री सदस्यता
SBI Card ELITE
- ज्वाइनिंग फीस: ₹4999
- एनुअल फीस: ₹4999
- डाइनिंग, ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर 5X रिवार्ड पॉइंट्स
- Priority Pass के साथ प्रीमियम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस
HDFC Diners Club Privilege Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹1000
- एनुअल फीस: ₹1000
- Swiggy और Zomato पर एक्स्ट्रा रिवार्ड्स
- BookMyShow पर Buy One Get One ऑफर
HDFC Diners Club Black Metal Edition Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹10,000
- एनुअल फीस: ₹10,000
- अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस
- ₹150 खर्च पर 5 रिवार्ड पॉइंट्स (3.33% रिवार्ड रेट)
AU LIT Credit Card
- ज्वाइनिंग फीस: ₹0
- एनुअल फीस: ₹0
- अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड फीचर्स चुनें
- रोजाना के खर्च पर कैशबैक और रिवार्ड दोनों