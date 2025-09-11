Best Entertainment Credit Cards: अगर आपको भी मूवी या ओटीटी पर कंटेंट देखने का शौख है तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी काम का हो सकता है।

आजकल मूवी हो, वेब सीरीज हो या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो मनोरंजन पर खर्च बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी अपने हर महीने के एंटरटेनमेंट खर्च को स्मार्ट तरीके से बचाना चाहते हैं, तो सही क्रेडिट कार्ड चुनना बेहद जरूरी है।

ऐसे कई क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं जो खासतौर पर मूवी टिकट बुकिंग, OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य मनोरंजन खर्चों पर जबरदस्त ऑफर्स और कैशबैक देते हैं।

लेकिन, ऐसे कार्ड में कौन सा लेना चाहिए? कौन से कार्ड में आपको ‘Buy One Get One’ ऑफर, फ्री सब्सक्रिप्शन, और मंथली मुफ्त मूवी टिकट मिलेंगे? साथ ही, किस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी? चलिए सब डिटेल में जानते हैं।

Axis Neo Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹250

एनुअल फीस: ₹250

Zomato, Blinkit, Myntra जैसे बड़े ब्रांड्स पर जबरदस्त डिस्काउंट

हर ₹200 खर्च पर 1 EDGE रिवार्ड पॉइंट

PVR INOX Kotak Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹0

एनुअल फीस: ₹499

हर महीने ₹300 के मुफ्त मूवी टिकट

PVR में खाने-पीने पर फ्लैट 20% छूट

RBL Bank Play Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹500

एनुअल फीस: ₹500

हर महीने 2 फ्री मूवी टिकट

Axis My Zone Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹500

एनुअल फीस: ₹500

District App पर Buy One Get One मूवी टिकट ऑफर

SonyLIV की 1 साल की फ्री सदस्यता

SBI Card ELITE

ज्वाइनिंग फीस: ₹4999

एनुअल फीस: ₹4999

डाइनिंग, ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर 5X रिवार्ड पॉइंट्स

Priority Pass के साथ प्रीमियम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस

HDFC Diners Club Privilege Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹1000

एनुअल फीस: ₹1000

Swiggy और Zomato पर एक्स्ट्रा रिवार्ड्स

BookMyShow पर Buy One Get One ऑफर

HDFC Diners Club Black Metal Edition Credit Card

ज्वाइनिंग फीस: ₹10,000

एनुअल फीस: ₹10,000

अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस

₹150 खर्च पर 5 रिवार्ड पॉइंट्स (3.33% रिवार्ड रेट)

AU LIT Credit Card