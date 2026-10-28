केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट! 8वें वेतन आयोग में ₹72,000 न्यूनतम बेसिक-पे और 6% इंक्रीमेंट की मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं. कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 से ₹72,000 करने और सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो इसका फायदा सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, अभी इन मांगों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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₹72,000 तक बेसिक सैलरी करने की मांग

8वें वेतन आयोग ने 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की थी. इससे पहले 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठक हुई थी।

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखने की मांग की है. वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने ₹72,000 बेसिक सैलरी और 4 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।

दोनों संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी रखी है।

बेसिक सैलरी बढ़ने से कितना होगा फायदा?

बेसिक-पे कर्मचारी की सैलरी का मुख्य हिस्सा होता है. इसी के आधार पर कई भत्तों की गणना होती है. इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों को लंबे समय तक फायदा मिल सकता है।

इसे उदाहरण से समझिए. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 3% सालाना इंक्रीमेंट के हिसाब से उसे ₹1,500 की बढ़ोतरी मिलेगी. वहीं, ₹70,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को ₹2,100 का इंक्रीमेंट मिलेगा।

यानी बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, समान दर पर इंक्रीमेंट की रकम भी उतनी अधिक होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

DA, HRA और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा?

बेसिक सैलरी बढ़ने का फायदा महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते में भी मिल सकता है. इनकी गणना में बेसिक-पे की अहम भूमिका होती है।

इसके अलावा, पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे रिटायरमेंट लाभों पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, इनकी रकम संबंधित सेवा नियमों के अनुसार तय होती है।

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. इसकी अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं. आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है।

इस हिसाब से मई-जून 2027 के आसपास रिपोर्ट आने की संभावना है. हालांकि, अंतिम तारीख तय नहीं है. बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट में कितना बदलाव होगा, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा. कर्मचारी आधिकारिक अपडेट 8cpc.gov.in पर देख सकते हैं।