8th Pay Commission: रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं बढ़ेगी तुरंत सैलरी! जानें किन 5 चरणों से गुजरना होगा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि आयोग मई-जून 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। हालांकि, रिपोर्ट आते ही कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को कई जरूरी फैसले लेने होंगे। नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर मिलने से पहले एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आइए समझते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा।

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कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई-जून 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अन्य सदस्यों में आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन शामिल हैं।

फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

कर्मचारियों की सबसे ज्यादा नजर फिटमेंट फैक्टर पर है। इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होगी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुई थी।

इस बार भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 और एनसी-जेसीएम के स्टाफ साइड ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। हालांकि, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

रिपोर्ट आने के बाद पूरे होंगे ये 5 चरण

1. रिपोर्ट की समीक्षा: केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करेगी। इसमें सैलरी, पेंशन, भत्ते और सरकारी खजाने पर पड़ने वाला असर देखा जाएगा।

2. सिफारिशों पर फैसला: सरकार कुछ प्रस्ताव मंजूर कर सकती है, कुछ में बदलाव कर सकती है और कुछ को खारिज भी कर सकती है।

3. अलग से जांच: भत्तों और पेंशन जैसे मामलों में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समीक्षा या कमेटी बनाई जा सकती है।

4. सरकारी नोटिफिकेशन: अंतिम फैसले के बाद सरकार नए वेतनमान और इसे लागू करने की तारीख का आधिकारिक आदेश जारी करेगी।

5. सैलरी और एरियर की गणना: इसके बाद विभाग नई सैलरी और पेंशन तय करेंगे। पिछली तारीख से वेतन लागू होने पर एरियर भी मिल सकता है।

कब से खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी?

फिलहाल नई सैलरी लागू होने की कोई तारीख तय नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद भी सरकारी मंजूरी और नोटिफिकेशन में समय लग सकता है। कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और एरियर कब मिलेगा, इसकी तस्वीर सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी।