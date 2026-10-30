DA को लेकर फिर उठीं 3 पुरानी मांगें, क्या कर्मचारियों की सैलरी और टैक्स में मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी तीन पुरानी मांगें फिर सामने रखी हैं। ये मांगें 20 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें पहले के वेतन आयोगों ने स्वीकार नहीं किया था। अब सवाल है कि क्या इस बार कर्मचारियों को राहत मिलेगी?

advertisement

हर 3 महीने में DA बढ़ाने की मांग

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में साल में दो बार बदलाव होता है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह बदलाव हर तीन महीने में हो।

भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग को दिए ज्ञापन में तीन महीने की औसत महंगाई के आधार पर DA और DR में बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि महंगाई की पूरी भरपाई बिना किसी कटौती या राउंडिंग के होनी चाहिए।

यह मांग 6वें वेतन आयोग के सामने भी रखी गई थी। हालांकि, आयोग ने इसे जरूरी नहीं माना और 1 जनवरी और 1 जुलाई से संशोधन की व्यवस्था जारी रखी।

DA 25% होने पर बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग

दूसरी मांग DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस चाहता है कि DA या DR के 25% से ऊपर पहुंचने पर इसे बेसिक-पे या बेसिक-पेंशन में जोड़ दिया जाए।

इससे पहले 5वें वेतन आयोग ने DA के 50% हिस्से को बेसिक-पे में जोड़ने की व्यवस्था सुझाई थी। बाद में कर्मचारी संगठनों ने यह सीमा घटाकर 25% करने की मांग की।

लेकिन 6वें वेतन आयोग ने DA को बेसिक-पे में जोड़ने की सिफारिश नहीं की थी। आयोग का कहना था कि इससे महंगाई की गणना के आधार में भी बदलाव करना पड़ सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

DA पर इनकम टैक्स से छूट मिले

तीसरी मांग DA को पूरी तरह इनकम टैक्स से बाहर रखने की है। FNPO का तर्क है कि DA बढ़ती महंगाई से होने वाले खर्च की भरपाई के लिए मिलता है।

संगठन ने HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी पूरी टैक्स छूट मांगी है। उसका कहना है कि इन भत्तों पर टैक्स लगने से कर्मचारियों को मिलने वाली राहत कम हो जाती है।

यह मांग भी 6वें वेतन आयोग के सामने आई थी, लेकिन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी।

अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?

6वें वेतन आयोग ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था, जबकि 7वें वेतन आयोग ने भी अलग से कोई सिफारिश नहीं दी।

advertisement

अब कर्मचारी संगठनों ने इन्हें दोबारा उठाया है। हालांकि, DA में तिमाही बदलाव, 25% पर बेसिक-पे में मर्जर और टैक्स छूट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अंतिम स्थिति आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी।