Newsम्यूचुअल फंडजेरोधा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF, छोटे स्टॉक्स से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका

जेरोधा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF, छोटे स्टॉक्स से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका

इस नए ईटीएफ का मकसद Nifty Smallcap 100 Total Returns Index की परफॉर्मेंस को फॉलो करना है, जिससे निवेशकों को छोटे लेकिन तेजी से बढ़ते बिजनेस में निवेश का मौका मिल सके।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 15:20 IST

Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF: जेरोधा फंड हाउस ने अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाते हुए Nifty Smallcap 100 ETF को लॉन्च किया है। इस नए ईटीएफ का मकसद Nifty Smallcap 100 Total Returns Index की परफॉर्मेंस को फॉलो करना है, जिससे निवेशकों को छोटे लेकिन तेजी से बढ़ते बिजनेस में निवेश का मौका मिल सके।

NFO Details

इस ETF का न्यू फंड ऑफर (NFO) 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और 5 सितंबर को बंद होगा। जेरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि यह लॉन्चिंग Zerodha की इंडेक्स-आधारित प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज पेश करने की रणनीति का हिस्सा है।

ETF क्यों है फायदेमंद?

आजकल भारत में ETF तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि:

  • ये कम खर्चीले होते हैं
  • पैसिव मैनेजमेंट के तहत चलते हैं
  • और डायवर्सिफिकेशन (विभिन्न कंपनियों में निवेश) तुरंत मिल जाता है

जेरोधा फंड हाउस के चीफ बिजनेस ऑफिसर वैभव जलान का मानना है कि आज के कई दिग्गज कंपनियां कभी स्मॉल-कैप से शुरू हुई थीं। यह ETF निवेशकों को भविष्य के संभावित लीडर्स की ग्रोथ यात्रा में हिस्सा लेने का मौका देता है।

कहां से खरीद सकेंगे ये ईटीएफ?

यह ईटीएफ प्रमुख ब्रोकरों के माध्यम से प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीद के लिए उपलब्ध है, जिसमें न्यूनतम निवेश एक यूनिट है। इसे Coin by Zerodha या myCAMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

किसके लिए है ये ETF?

जो निवेशक थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं और जिनका लंबी अवधि का नजरिया है, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्मॉल-कैप स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव जरूर ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जबरदस्त रिटर्न भी दे सकते हैं।

Zerodha का यह नया ETF खासतौर पर उन निवेशकों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और डायवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिससे आप भविष्य की बड़ी कंपनियों में आज ही निवेश कर सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Aug 26, 2025