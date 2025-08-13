इंफ्रा, टेक या फार्मा; 2025 में कौन सा सेक्टोरल म्यूचुअल फंड कर रहा है लीड?

scorecardresearch
सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स से निवेशक सीधे तेजी पकड़ते सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस साल कौन सा सेक्टरल फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है?

Aug 13, 2025

Mutual Fund: 2025 में भारतीय निवेशकों के बीच सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स (जो किसी एक खास सेक्टर में निवेश करते हैं) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इन फंड्स के जरिए निवेशक सीधे तेजी पकड़ते सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस साल कौन सा सेक्टरल फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है?

टेक सेक्टर: जोरदार वापसी

2022 की मंदी और 2023 की धीमी रिकवरी के बाद, 2025 में टेक सेक्टर ने मजबूत वापसी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग ने भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई को मजबूती दी है। नतीजतन, टेक फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स ने इस साल शानदार रिटर्न दिए हैं, खासकर उन निवेशकों को जो गिरावट के समय भी टिके रहे थे।

फार्मा सेक्टर: धीमी लेकिन स्थिर चाल

कोविड-19 महामारी के दौरान चमके फार्मा सेक्टर की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। 2025 में यह सेक्टर स्थिर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की बुजुर्ग होती आबादी और स्वास्थ्य जागरूकता में बढ़ोतरी ने मांग बनाए रखी है। फार्मा फंड्स ने इस साल मिड-रेंज रिटर्न दिए हैं। फार्मा फंड अब तेज मुनाफे की तलाश करने वालों के लिए नहीं बल्कि स्थिरता चाहने वालों के लिए सही ऑप्शन हो सकता है।

इंफ्रा सेक्टर: सरकारी बढ़ावा, तेज ग्रोथ

2025 की एक बड़ी कहानी यह है कि सरकार सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रही है। नतीजतन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग कंपनियों में निवेश करने वाले इंफ्रा फंड्स ने इस साल बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, खासकर शुरुआती निवेशकों को।

कौन सा सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स कर रहा है लीड

  • इंफ्रा फंड्स: सरकारी खर्च और कॉरपोरेट ग्रोथ के दम पर टॉप पर।
     
  • टेक फंड्स: मजबूत रिकवरी के चलते करीब-करीब बराबरी पर।
     
  • फार्मा फंड्स: स्थिर लेकिन धीमी रफ्तार- सुरक्षित विकल्प।

2025 में सेक्टोरल फंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। स्थिरता बनाए रखने के लिए फार्मा सेक्टर एक अच्छा विकल्प है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
