स्मॉल कैप में ज्यादा कमाई या फ्लेक्सी कैप में कम जोखिम? जानें आपके लिए कौन सा विकल्प हो सकता है बेहतर

अगर आप हर महीने ₹15,000 की SIP करके भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छे रिटर्न के बारे में सोचना काफी नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय यह समझना भी जरूरी है कि आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। अक्सर लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत फंड चुन लेते हैं। ऐसे में सवाल है कि SIP के लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और किन बातों का ध्यान रखें? आइए जानते हैं एक्सपर्ट की सलाह।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Money Tree Partners के को-फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि SIP शुरू करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझना सबसे जरूरी है। यानी आपको देखना चाहिए कि आप बाजार में कितना उतार-चढ़ाव सह सकते हैं। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियां और निवेश का मकसद क्या है, यह भी समझना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को देखकर निवेश करना सही तरीका नहीं है। लोकप्रिय 15-15-15 रूल के आधार पर रिटर्न की उम्मीद लगाने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से फंड चुनना चाहिए।

15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो कौन सा फंड सही?

सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक, अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई जैसे किसी लक्ष्य के लिए 15 साल तक निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं।ऐसे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड शामिल कर सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पैसा इन्हीं फंड्स में लगा दिया जाए।

ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो फ्लेक्सी-कैप फंड बेहतर विकल्प

अगर आपके ऊपर लोन या दूसरी आर्थिक जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और आप बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फ्लेक्सी-कैप फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

शर्मा के मुताबिक, निवेश करते समय ज्यादा कमाई की उम्मीद के साथ अपने पैसे की सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। हर निवेशक के लिए एक ही तरह का फंड सही नहीं हो सकता।

एक ही फंड में पूरा पैसा लगाने से बचें

सिद्धार्थ शर्मा ने अलग-अलग कैटेगरी के फंड मिलाकर पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी है।

उनके मुताबिक, बाजार में कभी मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड कमजोर प्रदर्शन करते हैं, तो कभी लार्ज-कैप फंड बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए लार्ज-कैप, मिड-कैप, फ्लेक्सी-कैप और मल्टी-कैप फंड में तय अनुपात के हिसाब से निवेश करना उतार-चढ़ाव का असर कम करने में मदद कर सकता है।

कम समय के लिए SIP कर रहे हैं तो क्या करें?

सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक, निवेश का समय जितना लंबा होगा, रिस्क लेने की क्षमता उतनी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य कम समय में पूरा होने वाला है, तो ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए।

ऐसे निवेशकों के लिए लार्ज-कैप या फ्लेक्सी-कैप फंड पर ज्यादा ध्यान देना बेहतर हो सकता है। इससे बाजार की अनावश्यक वोलैटिलिटी का असर कम करने में मदद मिल सकती है।

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कुल मिलाकर, ₹15,000 की SIP में सबसे जरूरी बात ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपनी जरूरत और रिस्क के हिसाब से सही पोर्टफोलियो बनाना है। इससे बाजार में गिरावट आने पर भी निवेश जारी रखना आसान हो सकता है।