Newsम्यूचुअल फंडबस 10 हजार महीना लगाओ और तैयार होगा 3 करोड़ का फंड, जानिए 10:12:30 का जबरदस्त फॉर्मूला का कमाल

बस 10 हजार महीना लगाओ और तैयार होगा 3 करोड़ का फंड, जानिए 10:12:30 का जबरदस्त फॉर्मूला का कमाल

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कुछ ऐसे शानदार फॉर्मूला होते हैं जो करोड़ों रुपये का फंड तैयार करने में मदद करता है। हम आपको आर्टिकल में 10:12:30 के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 12:18 IST
म्यूचुअल फंड

हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट (Retirement) के बाद भी उसकी लाइफ आराम से चले और पैसों की कमी न हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ सेविंग्स (Savings) ही काफी नहीं होती, आपको सही निवेश (Investment) की प्लानिंग करनी पड़ती है।

अगर आप कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो 10:12:30 फॉर्मूला आपके लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। यह फॉर्मूला (SIP) यानी (Systematic Investment Plan) के जरिए काम करता है। अगर आप सही तरीका अपनातें हैं तो आपका 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है।

फॉर्मूला क्या कहता है?

इस फॉर्मूले का नाम ही इसकी पूरी स्ट्रैटेजी (Strategy) बताता है। इसमें पहला नंबर 10 है, जिसका मतलब है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना होगा। दूसरा नंबर 12 है, जो आपके अनुमानित वार्षिक रिटर्न (Annual Return) को दर्शाता है। तीसरा नंबर 30 है, जो निवेश की अवधि (Investment Tenure) बताता है। इसका मतलब है कि आपको 30 साल तक लगातार निवेश करना होगा।

यह फॉर्मूला (Compounding) पर बेस्ड है। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो यह "ब्याज पर ब्याज" कमाने का तरीका है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं, उतना ज्यादा फायदा मिलता है।

3 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंचेगा आपका फंड

मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में यह फॉर्मूला अपनाना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक लगातार 10,000 रुपये हर महीने (SIP) में लगाते हैं। 30 साल में आपका कुल निवेश 36,00,000 रुपये होगा।

अगर इस पर आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो कंपाउंडिंग के जरिए आपका निवेश 2,72,09,732 रुपये का रिटर्न दे सकता है। इस तरह आपके निवेश और रिटर्न को मिलाकर कुल फंड 3,08,09,732 रुपये तक पहुंच जाएगा।

इन बातों का रखें ध्यान

  • यह फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप 30 साल तक निवेश में ब्रेक नहीं लें।
  • औसत 12% रिटर्न मानना मार्केट के पिछले रिकॉर्ड पर आधारित है, लेकिन असल रिटर्न ऊपर-नीचे हो सकता है।
  • SIP को इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Fund) में करना बेहतर होता है, क्योंकि लंबी अवधि में यह बेहतर रिटर्न देते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 11, 2025