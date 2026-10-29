Mutual Fund के नियमों में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव! अब Direct Plan होगा पहली पसंद, निवेशकों को क्या होगा फायदा?

म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब निवेश करते समय लोगों को प्लान चुनने और उससे जुड़े खर्च को समझने में ज्यादा आसानी होगी। खासकर उन लोगों के लिए यह जरूरी है, जो मोबाइल ऐप या वेबसाइट से SIP शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि नया नियम क्या है, Direct और Regular Plan में क्या अंतर है और निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

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1 नवंबर से क्या बदलेगा?

मार्केट रेगुलेटर SEBI के नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के ऐप और वेबसाइट पर Direct Mutual Fund Plan डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। यानी निवेश करते समय पहले यही प्लान दिखाई देगा। अगर कोई निवेशक Regular Plan चुनता है, तो उसे उसके ज्यादा Expense Ratio की जानकारी देनी होगी। SEBI चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 28 अक्टूबर को मुंबई में NDTV Profit IGNITE कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी।

Direct Mutual Fund Plan क्या होता है?

Direct Plan में निवेशक बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से निवेश करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना पड़ता। इसलिए इसका Expense Ratio यानी फंड चलाने का खर्च कम होता है। निवेशक खुद फंड चुन सकता है, SIP शुरू कर सकता है और अपना पोर्टफोलियो देख सकता है।

Regular Plan में क्या अलग है?

Regular Plan में निवेश बैंक, डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए होता है। ये निवेशकों को फंड चुनने और निवेश से जुड़े कामों में मदद कर सकते हैं। इसके बदले मिलने वाला कमीशन फंड के खर्च में शामिल होता है। इसलिए Regular Plan का Expense Ratio ज्यादा होता है। हालांकि, दोनों प्लान का पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर और निवेश का जोखिम एक जैसा होता है।

₹5 लाख के निवेश पर कितनी बचत?

मान लीजिए Regular Plan का सालाना Expense Ratio, Direct Plan से 0.5 प्रतिशत पॉइंट ज्यादा है। ऐसे में ₹5 लाख के निवेश पर एक साल में खर्च का अंतर ₹2,500 होगा, बशर्ते पूरे साल निवेश की वैल्यू समान रहे। असली अंतर निवेश की वैल्यू और लागू Expense Ratio पर निर्भर करेगा। लंबे समय में यह अंतर बढ़ सकता है।

किस निवेशक के लिए कौन सा प्लान सही?

जो लोग खुद फंड चुन सकते हैं और जोखिम समझते हैं, उनके लिए Direct Plan बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं, जिन्हें निवेश के लिए सलाह और मदद चाहिए, वे Regular Plan चुन सकते हैं। हालांकि, कम Expense Ratio का मतलब गारंटीड ज्यादा रिटर्न नहीं है। रिटर्न बाजार और फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

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पुराने निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

Regular से Direct Plan में स्विच करने पर पुराने यूनिट्स बेचकर नए यूनिट्स खरीदने पड़ सकते हैं। इससे Capital Gains Tax और Exit Load लग सकता है। इसलिए स्विच करने से पहले खर्च समझना जरूरी है।

क्या सभी निवेश ऐप पर लागू होगा नियम?

फिलहाल यह बदलाव AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बताया गया है। सभी दूसरे निवेश ऐप पर यही नियम लागू होगा या पुराने निवेशों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए निवेशकों को प्लान चुनने से पहले खर्च और अपनी जरूरत जरूर देखनी चाहिए।