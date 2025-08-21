SBI Mutual Fund: भारत की सबसे बड़ी फंड हाउस, एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने नई स्कीम SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF की घोषणा की है।

यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड (FoF) स्कीम है, जो एक्टिविली मैनेज्ड इक्विटी और डेब्ट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करेगी। इसका NFO (New Fund Offer) 25 अगस्त 2025 से खुलेगा और 8 सितंबर 2025 को बंद होगा।

स्कीम का उद्देश्य

नए फंड का लक्ष्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल अप्रीसिएशन है। यह निवेश रणनीति इक्विटी और डेब्ट स्कीमों के बीच डायनामिक अलोकेशन पर आधारित होगी।

SBI Funds Management के MD & CEO, नंद किशोर ने कहा कि हमारा फोकस हमेशा ऐसे इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस पर रहा है जो निवेशकों को बदलते मार्केट साइकिल्स में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। Dynamic Asset Allocation Active FoF उसी दिशा में एक कदम है, जो इक्विटी और डेब्ट स्कीमों के मिश्रण से निवेशकों को एक सुविधाजनक वन-फंड सॉल्यूशन देता है।

SBI Funds Management के Deputy MD & Joint CEO डी. पी. सिंह ने कहा कि आज निवेशक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों बाजारों में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्कीम उन्हें एक ऑल-इन-वन डायवर्सिफाइड विकल्प देती है, जो बदलते मार्केट कंडीशंस के अनुरूप एडजस्ट होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्कीम उन निवेशकों के लिए अच्छी हो सकती है जो इक्विटी और डेब्ट के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए डायवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट चाहते हैं। चूंकि यह एक फंड ऑफ फंड है, निवेशक को एक ही स्कीम में कई मौजूदा रणनीतियों का लाभ मिल सकता है। साथ ही, डायनामिक एसेट अलोकेशन का मॉडल इसे बदलते बाजार हालात के अनुरूप ढालने में मदद करेगा।

निवेश का ढांचा

यह फंड 35%-65% एक्टिव इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमें में, 0%-65% एक्टिव डेब्ट और डेब्ट-ओरिएंटेड स्कीमें में और 5% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी।

न्यूनतम निवेश अमाउंट

निवेशकों को न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश करना होगा। निवेशक चाहें तो डेली, वीकली, मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर SIP भी कर सकते हैं।