NFO Alert: SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF का एनएफओ आज से खुला! चेक करें पूरी डिटेल

NFO Alert: भारत की सबसे बड़ी फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नया प्रोडक्ट पेश किया है। कंपनी ने SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF की घोषणा की है जिसका न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है।

यह फंड एक्टिविली मैनेज्ड इक्विटी और डेब्ट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करेगी। इस फंड का NFO आज यानी 25 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है जो 8 सितंबर 2025 को बंद होगा।

स्कीम का उद्देश्य और रणनीति

इस स्कीम का मकसद निवेशकों को लॉन्ग-टर्म कैपिटल अप्रीसिएशन दिलाना है। इसके तहत इक्विटी और डेब्ट स्कीमों में डायनामिक अलोकेशन किया जाएगा।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के MD & CEO नंद किशोर ने कहा कि हमारा फोकस हमेशा ऐसे इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस पर रहा है जो निवेशकों को बदलते मार्केट साइकिल्स में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। Dynamic Asset Allocation Active FoF उसी दिशा में एक कदम है, जो इक्विटी और डेब्ट स्कीमों के मिश्रण से निवेशकों को एक सुविधाजनक वन-फंड सॉल्यूशन देता है।

कंपनी के Deputy MD & Joint CEO डी. पी. सिंह ने बताया कि आज निवेशक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों बाजारों में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्कीम उन्हें एक ऑल-इन-वन डायवर्सिफाइड विकल्प देती है, जो बदलते मार्केट कंडीशंस के अनुरूप एडजस्ट होती है।

निवेशकों के लिए अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो इक्विटी और डेब्ट के बीच बैलेंस, डायवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट चाहते हैं। चूंकि यह एक फंड ऑफ फंड है, निवेशकों को एक ही स्कीम में कई मौजूदा रणनीतियों का लाभ मिल सकता है।

निवेश का ढांचा

35%–65%: एक्टिव इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमें

0%–65%: एक्टिव डेब्ट और डेब्ट-ओरिएंटेड स्कीमें

5% तक: मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स

निवेशक इस फंड में कम से कम ₹5000 का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा निवेशक इसमें डेली, वीकली, मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर SIP भी कर सकते हैं।