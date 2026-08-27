40 की उम्र के बाद भी बन सकते हैं करोड़पति, 15x15x15 फॉर्मूले से तैयार करें बड़ा रिटायरमेंट फंड

अक्सर लोग 40 साल की उम्र पार करने के बाद अपने भविष्य और रिटायरमेंट को लेकर चिंता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब निवेश शुरू करने में देर हो चुकी है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बचत के लिए पैसे कम बचते हैं।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि 40 के बाद वित्तीय रूप से मजबूत नहीं बना जा सकता। सही रणनीति और लगातार निवेश के जरिए इस उम्र में भी रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है।

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40 के बाद निवेश शुरू करना भी हो सकता है फायदेमंद



कई लोग 25 से 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय निवेश को लेकर गंभीर नहीं होते। उनका मानना होता है कि अभी मौज मस्ती का समय है और बाद में बचत शुरू करेंगे।

लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और निवेश के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई लोग 35 से 40 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं।

15x15x15 फॉर्मूले से जुटा सकते हैं 1 करोड़ रुपये



40 साल की उम्र के बाद भी अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो करोड़ों रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़े 15x15x15 नियम का उदाहरण दिया जाता है।

इस फॉर्मूले के तहत हर महीने 15 हजार रुपये का निवेश करना होता है। इसे लगातार 15 साल तक जारी रखना होता है और निवेश पर सालाना 15 फीसदी रिटर्न का अनुमान लगाया जाता है।

इस तरीके से 15 साल बाद निवेशक करीब 1,00,27,601 रुपये यानी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड बना सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कैसे काम करता है 15x15x15 नियम?



इस फॉर्मूले में तीन बार 15 का इस्तेमाल किया गया है। पहला 15 हर महीने किए जाने वाले निवेश यानी 15 हजार रुपये को दर्शाता है।

दूसरा 15 निवेश की अवधि यानी 15 साल तक लगातार निवेश करने को बताता है। वहीं तीसरा 15 सालाना 15 फीसदी रिटर्न के अनुमान को दर्शाता है।

इस दौरान निवेशक कुल 27 लाख रुपये जमा करता है, जबकि अनुमान के मुताबिक करीब 73 लाख रुपये ब्याज के रूप में मिल सकते हैं।

ज्यादा समय तक निवेश करने पर बढ़ सकता है फायदा

अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक निवेश जारी रखता है तो कंपाउंडिंग की वजह से फंड और बड़ा हो सकता है।

15x15x20 फॉर्मूले के तहत अगर हर महीने 15 हजार रुपये का निवेश 20 साल तक किया जाए और सालाना 15 फीसदी रिटर्न का अनुमान लगाया जाए तो करीब 2,27,39,325 रुपये का फंड तैयार हो सकता है।

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SIP में कंपाउंडिंग का मिलता है फायदा



म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करना आसान माना जाता है। इसमें कंपाउंडिंग की ताकत लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकती है।

कंपाउंडिंग में शुरुआत में निवेश की गई रकम पर रिटर्न मिलता है और बाद में उस रिटर्न पर भी रिटर्न जुड़ता जाता है।

हालांकि, निवेश से पहले अपनी जरूरतों और जोखिम को समझना जरूरी है। दिए गए फॉर्मूले केवल अनुमान के तौर पर हैं और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद लेने की सलाह दी जाती है।