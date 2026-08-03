Repo Rate में बदलाव का Mutual Funds पर क्या पड़ता है असर? निवेश से पहले समझें पूरा गणित

Repo Rate Impact on Mutual Funds: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए सिर्फ बाजार की चाल ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक नीतियां भी काफी मायने रखती हैं। इन्हीं में से एक है Repo Rate। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जब Repo Rate में बदलाव करता है, तो इसका असर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से म्यूचुअल फंड निवेश पर भी देखने को मिल सकता है।

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Repo Rate क्या होता है?

Repo Rate वह ब्याज दर होती है, जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है। जब बैंकों को अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जैसे बड़ी मात्रा में पैसे निकालने की स्थिति या अपनी जरूरी नकदी बनाए रखने के लिए, तब वे RBI से सरकारी सिक्योरिटीज को गारंटी के तौर पर रखकर पैसा लेते हैं।

बैंक तय समय के बाद ब्याज के साथ यह पैसा वापस करते हैं। Repo Rate का इस्तेमाल RBI अर्थव्यवस्था में महंगाई और विकास को नियंत्रित करने के लिए करता है।

Repo Rate बढ़ने या घटने से क्या होता है?

अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, तो RBI Repo Rate बढ़ा सकता है। इससे बैंकों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है और इसका असर आगे चलकर लोन की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है।

वहीं, अगर Repo Rate कम किया जाता है, तो बैंकों के पास कम लागत पर पैसा उपलब्ध हो सकता है। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है।

Debt Mutual Fund पर Repo Rate का असर

Debt Mutual Fund ऐसी स्कीम होती हैं, जो सरकारी बॉन्ड और अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करती हैं। Repo Rate में बदलाव का इन फंड्स पर सीधा असर पड़ सकता है।



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उदाहरण के तौर पर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो नए बॉन्ड ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। ऐसे में पुराने बॉन्ड की मांग कम हो सकती है और उनकी कीमत घट सकती है। इसके उलट, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो पुराने बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं, जिससे Debt Mutual Fund की NAV पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

हालांकि, इसका असर फंड की औसत मैच्योरिटी और उसमें मौजूद सिक्योरिटीज पर निर्भर करता है।

Equity Mutual Fund पर कैसे पड़ता है असर?

Equity Mutual Fund पर Repo Rate में बदलाव का असर सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आता है। अगर ब्याज दरें कम होती हैं, तो कंपनियों को कम लागत पर पैसा मिल सकता है। इससे उनकी कमाई और कैश फ्लो बेहतर होने की संभावना रहती है।

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कंपनियों की बेहतर स्थिति का असर शेयर बाजार पर दिख सकता है और इससे इक्विटी में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को फायदा मिल सकता है। हालांकि, यह बदलाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे-धीरे देखने को मिल सकता है।

निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

Repo Rate में बदलाव म्यूचुअल फंड निवेश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर निवेश की रणनीति बदलना सही तरीका नहीं माना जाता। निवेश से जुड़े फैसले लेने से पहले अपनी जरूरत, लक्ष्य और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।

