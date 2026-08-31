SIP के भी होते हैं कई प्रकार, जानिए कौन-सा SIP आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है बेहतर
SIP को अक्सर एक आसान निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं। Regular SIP से लेकर Step Up, Flexi, Perpetual, Trigger और Multi SIP तक हर विकल्प की अपनी खासियत है। सही SIP का चुनाव आपकी आय, वित्तीय लक्ष्य और निवेश की जरूरतों के हिसाब से किया जा सकता है।
In Short
- SIP सिर्फ एक तरह का निवेश नहीं है, बल्कि Regular SIP, Step Up SIP, Flexi SIP और Multi SIP जैसे कई विकल्प मौजूद हैं।
- Step Up SIP बढ़ती आय के साथ निवेश राशि बढ़ाने में मदद करता है, जबकि Flexi SIP में बाजार और जरूरत के हिसाब से बदलाव की सुविधा मिलती है।
- सही SIP का चुनाव निवेशक की आय, वित्तीय लक्ष्य और बाजार की स्थिति के अनुसार किया जा सकता है, जिससे पोर्टफोलियो बेहतर बनाया जा सकता है।
म्यूचुअल फंड में निवेश की बात आती है तो सबसे पहले SIP यानी Systematic Investment Plan का नाम आता है। SIP निवेशकों को नियमित अंतराल पर एक तय रकम म्यूचुअल फंड में लगाने की सुविधा देता है। यह तरीका लंबे समय में अनुशासित निवेश और संपत्ति बनाने में मदद करता है। हालांकि SIP सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि निवेशकों की जरूरत के हिसाब से इसके कई प्रकार मौजूद हैं।
Regular SIP में तय रकम का निवेश
Regular SIP या Fixed SIP सबसे सामान्य तरीका है। इसमें निवेशक हर महीने या तिमाही एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करता है।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश की आदत बनी रहती है और बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद मिलती है। इसमें रुपये की औसत लागत यानी Rupee Cost Averaging का फायदा मिलता है। जब बाजार नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट मिलती हैं और जब कीमत बढ़ती है तो कम यूनिट खरीदी जाती हैं।
Step Up SIP से बढ़ा सकते हैं निवेश
Step Up SIP या Top Up SIP उन लोगों के लिए होती है जिनकी आय समय के साथ बढ़ती है। इसमें निवेशक अपनी SIP राशि को हर साल या तय अंतराल पर बढ़ा सकता है।
ये खबर पढ़ना ना भूलें: लॉन्ग टर्म में मोटी कमाई का मौका! बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के Value Fund में 11 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश
इससे बढ़ती कमाई के साथ निवेश भी बढ़ता रहता है और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलती है। यह लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने में मदद कर सकता है।
Flexi SIP में मिलती है ज्यादा आजादी
Flexi SIP में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति या बाजार की स्थिति के अनुसार SIP की राशि में बदलाव कर सकता है।
अगर बाजार में गिरावट आती है तो निवेश बढ़ाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर रकम कम भी की जा सकती है। हालांकि इसके लिए बाजार की समझ और नियमित निगरानी जरूरी होती है।
Perpetual SIP में निवेश जारी रहता है
Perpetual SIP की कोई तय अंतिम तारीख नहीं होती। यह तब तक चलती रहती है जब तक निवेशक इसे बंद करने का फैसला न ले।
यह उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकती है जो लंबे समय तक लगातार निवेश करना चाहते हैं और बार बार SIP रिन्यू कराने की परेशानी से बचना चाहते हैं।
Trigger SIP में तय शर्तों के आधार पर निवेश
Trigger SIP में निवेश बाजार की कुछ खास परिस्थितियों जैसे इंडेक्स लेवल या NAV के आधार पर किया जाता है।यह तरीका अनुभवी निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें बाजार की समझ और सक्रिय निगरानी की जरूरत होती है।
Multi SIP से कई फंड में निवेश आसान
Multi SIP की मदद से एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए कई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया जा सकता है। इससे पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलती है।
SIP का पोर्टफोलियो पर असर
SIP निवेश में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है और भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचाता है। अलग अलग तरह के SIP विकल्प निवेशकों को उनकी आय, लक्ष्य और बाजार की स्थिति के हिसाब से निवेश करने की सुविधा देते हैं।
सही SIP का चुनाव करने से निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार बेहतर पोर्टफोलियो तैयार कर सकता है।