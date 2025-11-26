NFO Alert: अगर आप मिड और स्मॉल-कैप में निवेश की ऑप्शन के खोज में थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। नावी लिमिटेड (Navi Limited) की सहायक कंपनी नावी एएमसी (Navi AMC) ने निवेशकों के लिए एक नया इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इस नए फंड का नाम है- नावी निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स फंड (Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund).

यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है, जिसका उद्देश्य निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स को ट्रैक करना है। यह इंडेक्स मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों के मिक्स यूनिवर्स को दिखाता है, जो निफ्टी 500 के अंदर आते हैं। इस नए फंड का NFO 24 नवंबर से खुल चुका है जो 5 दिसंबर 2025 को बंद होगा।

नावी एएमसी लिमिटेड के सीईओ आदित्य मुल्की ने कहा कि मिड और स्मॉल-कैप कंपनियां भारत की ग्रोथ स्टोरी में सबसे आगे रही हैं, फिर भी कई निवेशकों के लिए इस सेगमेंट तक डायवरसिफाई और लागत प्रभावी तरीके से पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि नावी निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स फंड के साथ, हम एक ही, व्यापक-आधारित इंडेक्स के माध्यम से इस अवसर में भाग लेने का एक सरल तरीका पेश कर रहे हैं। हमारा ध्यान ट्रांसपेरेंसी, नियम-आधारित प्रोडक्ट बनाने पर है जो निवेशकों को जटिलता के बिना लंबी अवधि की संपत्ति बनाने में मदद करते हैं।

नावी एएमसी के बारे में

नावी एएमसी लिमिटेड, नावी म्यूचुअल फंड के निवेश को मैनेज करने वाली कंपनी है। यह कंपनी कई तरह के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है- जैसे पैसिव फंड, नियमों के आधार पर चलने वाली रणनीतियां और एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंड।

कंपनी डायरेक्ट-टू-कस्टमर (D2C) मॉडल पर काम करती है। यानी यह बीच में किसी बिचौलिए या एजेंट के बजाय सीधे निवेशकों से जुड़ती है। कंपनी ने बताया की उसका मकसद है सभी लोगों के लिए निवेश को आसान, पारदर्शी और सबके लिए सुलभ बनाना, ताकि कोई भी बिना परेशानी के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सके।