NFO: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ये जरूरी खबर है। आज मिराए एसेट म्यूचुअल फंड (Mirae Asset Mutual Fund) के दो नई स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) बंद हो रहा है। इन दोनों स्कीम का नाम Mirae Asset Multi Factor Passive FoF और Mirae Asset Gold Silver Passive FoF है।

इन दोनों की स्कीम में निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये दोनों फंड किन निवेशकों के लिए है।

Mirae Asset Multi Factor Passive FoF

यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम जो मुख्य रूप से फैक्टर आधारित घरेलू इक्विटी ईटीएफ की यूनिट में निवेश करती है। यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं।

इस फंड का निवेश मुख्य रूप से ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में किया गया है जो घरेलू इक्विटी बाजार में फैक्टर बेस्ड रणनीति अपनाते हैं। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 500 Total Return Index है।

रितेश पटेल मिराए एसेट मल्टी फैक्टर पैसिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। अगर आप LumpSum निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 5000 रुपये का निवेश करना होगा।

यह स्कीम मुख्य रूप से ऐसे घरेलू इक्विटी ETFs में निवेश करती है जो फैक्टर बेस्ड रणनीतियों पर आधारित होते हैं। ये रणनीतियां एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स पर आधारित हो सकती हैं, जैसे कि- अल्फा, मोमेंटम, लो वोलाटिलिटी, वैल्यू, ग्रोथ, इक्वल वेटिंग, क्वालिटी आदि।

Mirae Asset Gold Silver Passive FoF

यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम जो मुख्य रूप से मिराए एसेट गोल्ड ईटीएफ और मिराए एसेट सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में निवेश करती है। इस फंड के मैनेजर भी रितेश पटेल हैं। अगर आप LumpSum निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 5000 रुपये का निवेश करना होगा।

इस स्कीम का उद्देश्य है लंबी अवधि में पूंजी में बढ़ोतरी (कैपिटल एप्रिसिएशन) करना। इसके लिए यह फंड Mirae Asset Gold ETF और Mirae Asset Silver ETF में निवेश करता है।

इस फंड का बेंचमार्क सोने की घरेलू कीमत (50%) + चांदी की घरेलू कीमत (50%) है।

यह स्कीम Mirae Asset Gold ETF और Mirae Asset Silver ETF में सीधे या सेकेंडरी मार्केट के जरिए निवेश करेगी।

स्कीम की कुल संपत्ति (नेट एसेट्स) का एक छोटा हिस्सा नकद (कैश) के रूप में रखा जाएगा या फिर डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा, जैसे कि TREPS या RBI द्वारा अनुमत अन्य विकल्प। इसका उद्देश्य स्कीम की तत्काल कैश जरूरतों को पूरा करना है।