मास्टर कैपिटल सर्विसेज को सेबी से मिली हरी झंडी, जल्द लाएगा अपना म्यूचुअल फंड

Mutual Fund: मास्टर ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मास्टर कैपिटल सर्विसेज (Master Capital Services) को सेबी से म्यूचुअल फंड स्कीम लाने के लिए मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रवेश करने का रास्ता साफ करती है।

सेबी से मिली इस मंजूरी के बाद कंपनी अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) बनाने और म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करने के लिए जरूरी अन्य नियामक कदम उठा सकेगी। हालांकि, इसके लिए उन्हें सेबी की अंतिम रजिस्ट्रेशन जरूरतों को पूरा करना होगा।

क्या होगा खास?

प्रस्तावित म्यूचुअल फंड बिजनेस के तहत कई तरह की स्कीम्स लाई जाएंगी। इनमें इक्विटी (शेयर), हाइब्रिड (डेट और इक्विटी का मिश्रण), और मल्टी-एसेट (कई संपत्तियों में निवेश) स्कीम्स शामिल होंगी, जो अलग-अलग तरह के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करेंगी।

निवेश की रणनीति के मामले में, यह फंड समय के साथ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने के लिए Quantitative Investment Methodologies को बॉटम-अप अप्रोच के साथ जोड़ेगा। इस फंड का टारगेट खुदरा और संस्थागत, दोनों तरह के निवेशकों के लिए सरलता, कम लागत और लंबी अवधि के मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

ग्रोथ के दौर में एंट्री

मास्टर ट्रस्ट का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक नए ग्रोथ के दौर में है। उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 70 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

कंपनी का कहना है कि वित्तीय सेवाओं में दशकों के अनुभव और एक टेक्नोलॉजी-ओरिएंटेड रणनीति के दम पर, यह नया म्यूचुअल फंड बिजनेस फर्म द्वारा पहले से दी जा रही कुल निवेश सेवाओं को और मजबूत करेगा।

मास्टर ट्रस्ट ग्रुप ने पहले ही इक्विटी, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्रों में मजबूत पहचान बना ली है। जुलाई में, मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने औपचारिक रूप से सेबी को म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। यह विकास पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के मास्टर ट्रस्ट के उद्देश्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।