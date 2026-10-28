जियो की शानदार लिस्टिंग के बीच खुला म्यूचुअल फंड्स का दांव! SBI और HDFC समेत इन फंड्स ने लगाया पैसा

जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शानदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के दिन ही 21 फीसदी से ज्यादा उछल गए। खास बात यह है कि इस आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स ने भी हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन फंड्स ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया और आपके एसआईपी का पैसा कहां निवेश हुआ?

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जियो की लिस्टिंग पर निवेशकों को कितना फायदा?

जियो प्लेटफॉर्म्स के ₹30,213 करोड़ के आईपीओ की 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर एनएसई पर ₹1,359 पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस ₹1,119 था। यानी शेयर ने 21.4 फीसदी प्रीमियम के साथ शुरुआत की और आईपीओ में शेयर पाने वाले निवेशकों को प्रति शेयर ₹240 का शुरुआती फायदा हुआ।

इस आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स को कुल ₹2,784.96 करोड़ के शेयर आवंटित किए गए। आवंटन के आंकड़ों में 95 म्यूचुअल फंड स्कीमों के नाम शामिल हैं। यह रकम रिपोर्ट किए गए एंकर आवंटन का 34.34 फीसदी है।

किन म्यूचुअल फंड्स ने लगाया सबसे ज्यादा पैसा?

जियो के आईपीओ में सबसे बड़ा निवेश एसबीआई फोकस्ड फंड ने किया। इस फंड को ₹315 करोड़ के शेयर मिले, जो रिपोर्ट किए गए एंकर आवंटन का 3.88 फीसदी है।

इसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ₹132.43 करोड़ और एचडीएफसी लार्ज कैप फंड को ₹126.33 करोड़ के शेयर आवंटित हुए।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज, मल्टी एसेट और वैल्यू फंड को ₹82-₹82 करोड़ के शेयर मिले। वहीं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड को ₹41 करोड़ का आवंटन हुआ।

इससे साफ है कि जियो के आईपीओ में अलग-अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सा लिया।

एसआईपी निवेशकों के लिए क्या हैं इसके मायने?

अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपके फंड ने जियो में कितना निवेश किया है।

हालांकि, किसी म्यूचुअल फंड के आईपीओ में निवेश करने का मतलब यह नहीं कि वह शेयर हर निवेशक के लिए सही है। फंड मैनेजर कंपनी की ग्रोथ, वैल्यूएशन और जोखिम देखकर फैसला लेते हैं।

जियो के आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जबकि संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 70.55 गुना भरा था।

लिस्टिंग के बाद जियो के शेयर में क्या देखना जरूरी?

जियो ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1,46,885 करोड़ का रेवेन्यू और ₹30,046 करोड़ का एडजस्टेड मुनाफा दर्ज किया। कंपनी का एबिटा मार्जिन करीब 50 फीसदी रहा।

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जून तिमाही में प्रति ग्राहक औसत कमाई ₹216 रही, जबकि हर ग्राहक ने महीने में औसतन 43.7 जीबी डेटा इस्तेमाल किया।

आगे कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी ब्रॉडबैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और एंटरप्राइज सेवाओं पर निर्भर करेगी।

जियोजित ने आईपीओ प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2025-26 के ईवी/एबिटा के मुकाबले करीब 15 गुना बताया, जबकि रेलिगेयर ब्रोकिंग ने वित्त वर्ष 2027-28 के आधार पर 11.6 गुना अनुमान लगाया।

ऐसे में एसआईपी निवेशकों के लिए सिर्फ जियो के शेयर खरीदने वाले फंड का नाम जानना काफी नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि फंड के कुल पोर्टफोलियो में जियो की कितनी हिस्सेदारी है।