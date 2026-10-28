चांदी से लेकर पावर सेक्टर तक निवेश का मौका! Invesco और ICICI प्रूडेंशियल लाए नए फंड

दिवाली के मौके पर अगर आप निवेश के नए विकल्प तलाश रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके लिए नई स्कीम लेकर आई हैं। इनवेस्को म्यूचुअल फंड ने चांदी में निवेश के लिए दो नई स्कीम लॉन्च की हैं। वहीं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने पावर सेक्टर पर आधारित नया ईटीएफ पेश किया है। इन स्कीमों में निवेश की रकम, आखिरी तारीख और जोखिम अलग-अलग हैं।

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चांदी में निवेश के लिए इनवेस्को की दो नई स्कीम

Invesco म्यूचुअल फंड ने Invesco India Silver ETF और Invesco India Silver ETF FOF लॉन्च किए हैं। दोनों का न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ 27 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा।

Silver ETF मुख्य रूप से 99.9 फीसदी या उससे ज्यादा शुद्धता वाली फिजिकल चांदी में निवेश करेगा। इसका मकसद चांदी की कीमतों के मुताबिक रिटर्न देना है। हालांकि, ट्रैकिंग एरर के कारण रिटर्न में अंतर हो सकता है।

वहीं, सिल्वर एफओएफ मुख्य रूप से इनवेस्को के सिल्वर ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करेगा। ईटीएफ में एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, जबकि एफओएफ में बिना डीमैट अकाउंट के निवेश किया जा सकता है।

₹20 की एसआईपी से भी कर सकेंगे शुरुआत

Invesco Silver ETF के NFO में न्यूनतम एकमुश्त निवेश ₹5,000 और एफओएफ में ₹1,000 है। इसके बाद ₹1 के गुणक में अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है।

FOF में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रोजाना न्यूनतम ₹20 की एसआईपी की सुविधा मिलेगी। साप्ताहिक और मासिक एसआईपी के लिए ₹100, जबकि तिमाही एसआईपी के लिए ₹300 जरूरी होंगे।

दोनों फंड का प्रबंधन अभिषेक बहिनीपति करेंगे। एफओएफ में आवंटन के 15 दिनों के भीतर पैसा निकालने या स्विच करने पर 1 फीसदी एग्जिट लोड लगेगा। इसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होगा।

चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरणों में भी होता है। हालांकि, इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पावर सेक्टर में निवेश के लिए नया ईटीएफ

ICICI Pudential ने BSE Power ETF लॉन्च किया है। इसका एनएफओ 26 अक्टूबर को खुला और 30 अक्टूबर 2026 को बंद होगा।

यह फंड BSE Power Index को ट्रैक करेगा, जिसमें बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और इलेक्ट्रिकल उपकरणों से जुड़ी 17 कंपनियां शामिल हैं।

30 सितंबर 2026 तक इस इंडेक्स ने पांच साल में 20 फीसदी, तीन साल में 17 फीसदी और एक साल में 8 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न दर्ज किया। ये इंडेक्स के आंकड़े हैं, नए ईटीएफ के रिटर्न नहीं।

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इंडेक्स में यूटिलिटी कंपनियों की हिस्सेदारी 59.59 फीसदी और इंडस्ट्रियल कंपनियों की 40.41 फीसदी है। लार्जकैप शेयरों का हिस्सा 75.57 फीसदी है। फंड का प्रबंधन निशित पटेल, अश्विनी भरूचा और वीनस आहूजा करेंगे।

भारत में वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच बिजली खपत सालाना 7.4 फीसदी बढ़ी। मई 2026 में अधिकतम बिजली मांग 271 गीगावाट पहुंची। हालांकि, पावर सेक्टर में निवेश पर सरकारी नियमों, ईंधन लागत और शेयरों के वैल्यूएशन का असर पड़ सकता है। इसलिए निवेश से पहले स्कीम के दस्तावेज और जोखिम समझना जरूरी है।