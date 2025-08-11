Mutual Fund: एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का मैनेजमेंट करती है। यह रणनीति बनाने से लेकर रोजमर्रा के ऑपरेशन को संभालती है। लेकिन ध्यान रखने वाली अहम बात यह है कि AMC आपके पैसे की “मालिक” नहीं होती।

AMC वित्तीय रूप से नॉन प्रैक्टिकल होने, सेबी नियमों का पालन न करने, विलय-अधिग्रहण या रणनीतिक बदलाव के कारण अपने ऑपरेशन बंद कर सकती है।

ऐसी स्थिति में AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) सेबी को जानकारी देती है और एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती है। या तो स्कीमें किसी दूसरी सेबी-रेगुलेटेड AMC को सौंप दी जाती हैं, और अगर ऐसा मुमकिन न हो तो स्कीम को बंद कर दिया जाता है। निवेशकों को समय पर इसकी जानकारी दी जाती है और पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता रखी जाती है।

आपका निवेश सुरक्षित रहता है?

म्यूचुअल फंड ट्रस्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं और ट्रस्टी निवेशकों के हितों की रक्षा करते हैं। ट्रस्टी AMC से स्वतंत्र होते हैं और निवेशक के हित में काम करने के लिए बाध्य होते हैं। AMC बंद होने पर भी ट्रस्ट बना रहता है और स्कीमें दूसरे AMC को ट्रांसफर हो जाती हैं, या फिर नेट एसेट वैल्यू (NAV) के अनुसार उचित पेमेंट के साथ बंद हो जाती हैं।

निवेशक को क्या करना चाहिए?

AMC के मर्जर या क्लोजर पर घबराएं नहीं। नोटिस और अखबार में छपी जानकारी ध्यान से पढ़ें, स्कीम की स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट या टारगेट में बदलाव देखें। कुछ समझ न आनें पर वित्तीय सलाहकार से राय लें।

निवेशक के क्या हैं अधिकार?

ज्यादातर मामलों में स्कीमें दूसरी AMC को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। इस दौरान निवेशकों को बदलाव की जानकारी दी जाती है। स्कीम का नाम और फंड मैनेजर बदल सकता है, लेकिन आपका निवेश सुरक्षित रहता है, जब तक निवेश रणनीति में बदलाव न हो। आप बदलाव से असहमत हों तो बिना एग्जिट लोड यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं।

भारतीय म्यूचुअल फंड सिस्टम निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ट्रस्टी की निगरानी, सेबी का नियंत्रण और ट्रस्ट पर आधारित ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि आपकी निवेश की गई राशि AMC के बिजनेस में आने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहे। आपके पास क्या अधिकार हैं और क्या विकल्प हैं, इसकी जानकारी आपको भरोसा देती है और अपने निवेश (पोर्टफोलियो) पर सही फैसला लेने में मदद करती है।