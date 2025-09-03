Loan Against Mutual Funds: फोनपे ने निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचे बिना तुरंत कैश पाने का नया विकल्प लॉन्च किया है। कंपनी ने डीएसपी फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत यूजर्स अब सीधे फोनपे (PhonePe) ऐप के अंदर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के खिलाफ लोन ले सकते हैं। यह सुविधा निवेशकों को लिक्विडिटी उपलब्ध कराती है जबकि उनका निवेश पहले के तरह बना रहता है।

क्या है Loan Against Mutual Funds?

म्यूचुअल फंड के खिलाफ लोन, एक ऐसी सुविधा है जिसमें निवेशक अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। इसमें हर महीने EMI देने की जरूरत नहीं होती - सिर्फ निकाली गई राशि पर ब्याज देना होता है।

अच्छी बात यह है कि आपकी SIPs और बाकी निवेश योजनाएं चलती रहती हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। यह लोन बहुत जल्दी मिल सकता है - आमतौर पर 10 मिनट से भी कम समय में। इसमें आप ₹2 करोड़ तक की रकम ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें तब लोन चुका सकते हैं, जिससे आपको पूरी आजादी और सुविधा मिलती है।

PhonePe ऐप से लोन लेने की क्या है प्रक्रिया?

लोन लेने की प्रक्रिया बेहद आसान है।

सबसे पहले, फोनपे ऐप में जाकर Loans सेक्शन में 'Loan Against Mutual Fund' ऑप्शन चुनें।

इसके बाद, अपना पैन नंबर और ओटीपी दर्ज करें, जिससे ऐप आपके पात्र म्यूचुअल फंड्स की जानकारी दिखाकर लोन ऑफर दिखाएगा।

इसके बाद आपको KYC प्रक्रिया को पूरा करना और ब्याज भुगतान के लिए AutoPay सेटअप करना है।

फिर, अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखकर लोन को कन्फर्म करें।

अंत में, डिजिटल एग्रीमेंट पर साइन करें और लोन की राशि तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

क्यों है खास?

यह सुविधा उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो शॉर्ट टर्म कैश जरूरतें पूरी करना चाहते हैं लेकिन अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम नहीं करना चाहते। इसका फायदा यह है कि निवेश बढ़ता रहता है और कैश भी उपलब्ध हो जाता है।