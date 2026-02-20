20 साल बाद चाहिए आज के ₹1 करोड़ जितनी वैल्यू? जानिए कितनी SIP करनी होगी

आज के समय में 1 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन समय के साथ महंगाई (Inflation) पैसों की खरीदने की क्षमता को कम करती रहती है। यानी आज जिन पैसों से आप घर, कार या आरामदायक जीवन जी सकते हैं, वही रकम 15-20 साल बाद उतनी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए केवल 1 करोड़ का लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि भविष्य में उस रकम की असली कीमत कितनी होगी।

20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाएगी?

अगर औसतन महंगाई दर 6% मानी जाए, तो 20 साल बाद आज के 1 करोड़ रुपये की कीमत घटकर लगभग 31-32 लाख रुपये के बराबर रह जाएगी। यानी 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये से आप उतनी ही चीजें खरीद पाएंगे, जितनी आज लगभग 32 लाख रुपये से खरीदी जा सकती हैं। यही कारण है कि लंबे समय के वित्तीय लक्ष्य तय करते समय महंगाई को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

आज के 1 करोड़ के बराबर रकम के लिए कितना पैसा चाहिए होगा?

अगर आप चाहते हैं कि 20 साल बाद भी आपके पास आज के 1 करोड़ रुपये जितनी ताकत हो, तो आपको भविष्य में लगभग 3.2 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी (6% महंगाई मानकर)। यानी आपका असली लक्ष्य 1 करोड़ नहीं, बल्कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तभी आप भविष्य में वही जीवन स्तर बनाए रख पाएंगे।

SIP प्लान बनाते समय क्यों जरूरी है यह गणना?

ज्यादातर लोग SIP शुरू करते समय सिर्फ टारगेट अमाउंट तय करते हैं, लेकिन समय और महंगाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप 20 साल में केवल 1 करोड़ जुटाने की योजना बनाते हैं, तो भविष्य में वह रकम आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए SIP को हमेशा 'इन्फ्लेशन-एडजस्टेड लक्ष्य' के आधार पर बनाना चाहिए।

कितनी SIP करनी होगी?

मान लीजिए आपको 20 साल में करीब 3.2 करोड़ रुपये जुटाने हैं और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपको हर महीने लगभग 35-40 हजार रुपये की SIP करनी पड़ सकती है। अगर समय ज्यादा है या रिटर्न अलग है, तो यह रकम बदल सकती है। जल्दी शुरुआत करने से मंथली निवेश का बोझ काफी कम हो जाता है।