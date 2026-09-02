STP कितने समय में करें? फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलिन बाजपेयी ने बताया 3 महीने से 2 साल तक का तरीका

म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम निवेश करने वाले निवेशकों के सामने अक्सर यह सवाल रहता है कि पूरी रकम एक साथ इक्विटी में लगाई जाए या धीरे-धीरे निवेश किया जाए। ऐसे में Systematic Transfer Plan यानी STP एक विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि STP की अवधि कितनी रखनी चाहिए तीन महीने, छह महीने, एक साल या दो साल?

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बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलिन बाजपेयी ने कहा कि STP की अवधि तय करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। यह बाजार की स्थिति और उस फंड की कैटेगरी पर निर्भर करता है जिसमें निवेश किया जाना है।

बाजार की स्थिति भी अहम

प्रबलिन बाजपेयी ने भारतीय बाजारों के पिछले प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि बाजार में कई बार तेज गिरावट के बाद जल्दी रिकवरी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी निवेशक ने 2024 की शुरुआत में दो साल का STP शुरू किया होता तो पीछे मुड़कर देखने पर यह फैसला सही नजर आता, क्योंकि इस अवधि में Nifty 50 ने लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया।

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि बाद में किसी फैसले को सही या गलत बताना आसान होता है। मौजूदा समय में फैसला लेते हुए बाजार की मौजूदा स्थिति को देखना जरूरी है।

Large Cap में कम अवधि का STP

प्रबलिन के मुताबिक, अगर निवेशक के पास एक अच्छा-खासा कॉर्पस है तो उसका कुछ हिस्सा एक साथ निवेश किया जा सकता है और बाकी रकम को STP के जरिए धीरे-धीरे लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तीन या छह महीने की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि पैसा किस कैटेगरी में ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर लक्ष्य Small Cap फंड है तो निवेशक STP की अवधि लंबी रख सकता है। वहीं Large Cap में इसे करीब तीन महीने में पूरा किया जा सकता है।

STP एक या दो साल भी चल सकता है

उन्होंने बताया कि जरूरत के हिसाब से STP को एक साल या दो साल तक भी चलाया जा सकता है। इसे SIP के विकल्प की तरह भी देखा जा सकता है, जहां निवेशक अपनी बड़ी रकम को एक साथ बाजार में लगाने के बजाय समय के साथ निवेश करता है।

प्रबलिन ने एक और अहम बात कही। अगर STP लंबी अवधि में चल रहा है और रकम दो वित्तीय वर्षों में ट्रांसफर की जाती है, तो इससे निवेशक के टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता है।