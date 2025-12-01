Mutual Fund Gold ETF: भारत में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए साल 2025 ऐतिहासिक रहा है। कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले दस महीनों में ही गोल्ड ईटीएफ का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।

नई निवेशक खातों की संख्या में तेज उछाल के साथ यह ग्रोथ दिखाती है कि भारतीय निवेशक अब सोने में निवेश के लिए ईटीएफ को एक पसंदीदा माध्यम मान रहे हैं।

जीरोधा फंड हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा एक साफ कहानी दिखाता है। सोने में भारी निवेश और सोने की बढ़ती कीमतों ने इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। फंड हाउस का कहना है कि सोना लंबे समय के लिए एक रणनीतिक निवेश है और किसी भी अच्छे, संतुलित पोर्टफोलियो में इसकी एक जरूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

सिर्फ 10 महीनों में पिछले 5 साल से ज्यादा इनफ्लो

गोल्ड ईटीएफ में अक्टूबर 2025 तक कुल नेट इनफ्लो ₹27,500 करोड़ से अधिक रहा। सबसे खास बात यह है कि इस साल का यह 10 महीने का इनफ्लो पिछले पाँच सालों (2020-2024) के कुल नेट इनफ्लो से भी ज्यादा है।

जीरोधा फंड हाउस ने इस उछाल पर कमेंट करते हुए कहा कि यह उछाल बताता है कि निवेशक अब सोने के फिजिकल रूप से परे हटकर गोल्ड ईटीएफ को एक बेहतर निवेश माध्यम के रूप में पहचान रहे हैं।

छोटे निवेशकों के लिए हुई आसानी

जीरोधा के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों के फोलियो की संख्या पिछले पांच सालों में 12 गुना बढ़ी है। अक्टूबर 2020 में यह 7.83 लाख थी, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 95 लाख से अधिक हो गई है।

जीरोधा ने बताया कि अब गोल्ड ईटीएफ की यूनिट की कीमत लगभग ₹20 जितनी कम है, जिसने इस कमोडिटी को सभी निवेशकों के लिए आसान बना दिया है।

जीरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि मुझे आज भी याद है जब 2002 में गोल्ड ईटीएफ के विचार को पहली बार आकार देने वाली टीम का मैं हिस्सा था। कॉन्सेप्ट से हकीकत तक का सफर लंबा था; 2007 में लॉन्च के बाद एयूएम को ₹1,000 करोड़ तक पहुंचने में हमें करीब ढाई साल लग गए थे। आज इस प्रोडक्ट कैटेगरी का ₹1 लाख करोड़ का माइलस्टोन है।

सिल्वर ईटीएफ को भी मिल रहा साथ

जैसे-जैसे निवेशक ईटीएफ फॉर्मेट में कमोडिटीज में निवेश करना अपना रहे हैं, यह स्वीकृति चांदी में भी फैल रही है। जीरोधा ने बताया कि 2022 में पहले लॉन्च के बाद से सिल्वर ईटीएफ भी पूरे भारत में तेजी से अपनाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक सिल्वर ईटीएफ में कुल निवेशक फोलियो 25 लाख से अधिक हो गए हैं, जिसका एयूएम ₹40,000 करोड़ से अधिक है।