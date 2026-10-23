ETF में पैसा लगाएं या Mutual Fund में? निवेश से पहले समझ लें ये अंतर, वरना रिटर्न पर पड़ सकता है असर

अगर आप शेयर बाजार में सीधे निवेश करने के बजाय ETF या म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अक्सर निवेशकों के मन में सवाल होता है कि ETF और BEES बेहतर हैं या म्यूचुअल फंड? इनमें निवेश करने पर कितना खर्च आता है और लंबी अवधि में कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? इन सवालों पर मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली ने अपनी राय दी है।

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ETF और Mutual Fund में कितना आता है खर्च?

बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए KCC Group के फाउंडर और चेयरमैन शरद कोहली ने बताया कि ETF और BEES में निवेश करने से पहले उनके एक्सपेंस रेशियो की तुलना करना जरूरी है। वहीं, म्यूचुअल फंड में भी अलग-अलग तरह के शुल्क लग सकते हैं।

उन्होंने कहा कि निवेश की लागत स्कीम, सेक्टर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के हिसाब से अलग हो सकती है। ये शुल्क समय के साथ बदल भी सकते हैं।

क्या समय के साथ बदल सकते हैं निवेश के खर्च?

शरद कोहली के मुताबिक, अलग-अलग ETF और BEES का एक्सपेंस रेशियो अलग होता है। निवेशकों को पैसा लगाने से पहले इसकी जानकारी जुटानी चाहिए। यह जानकारी इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है।

म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके अलावा कुछ स्कीमों में तय समय से पहले पैसा निकालने पर एग्जिट लोड लग सकता है। हालांकि, भारत में म्यूचुअल फंड पर एंट्री लोड नहीं लगता।

कोहली ने कहा कि निवेश से जुड़े खर्च हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज किसी स्कीम का खर्च जितना है, जरूरी नहीं कि छह महीने बाद भी उतना ही रहे।

लंबी अवधि के निवेशकों को कितना फर्क पड़ता है?

शरद कोहली का मानना है कि अगर कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए पैसा लगाता है और उसे अच्छा रिटर्न मिलता है, तो निवेश की लागत उतनी ज्यादा महसूस नहीं होती।

हालांकि, निवेशकों को एक्सपेंस रेशियो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में छोटी लागत भी कुल रिटर्न को प्रभावित कर सकती है।

ETF में निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है?

कोहली के मुताबिक, कई निवेशक अलग-अलग ETF में पैसा लगाकर अपना जोखिम बांटने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने बताया कि ETF में शामिल शेयरों की समय-समय पर समीक्षा होती है। इंडेक्स आधारित ETF में यह बदलाव संबंधित इंडेक्स के नियमों के अनुसार किया जाता है। इसी वजह से निवेशकों को समय के साथ बदलते बाजार में निवेश बनाए रखने का मौका मिलता है।

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कोहली का मानना है कि ETF की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि यह निवेशकों को सीधे शेयर खरीदने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बीच एक अलग विकल्प देता है।