बाजार उतार-चढ़ाव के बीच इक्विटी फंड्स में बढ़ा भरोसा, गोल्ड ETF का घटा क्रेज: AMFI डेटा

फरवरी 2026 में एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़कर मजबूत बना रहा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में इन फंड्स में 8% अधिक इनफ्लो दर्ज हुआ। यह तब हुआ जब बाजार के दूसरे सेगमेंट में उतार-चढ़ाव बना रहा।

बड़ी, मिड और स्मॉल-कैप कैटेगरी के इक्विटी फंड्स में निवेश बढ़ा, जबकि गोल्ड ETF में निवेश में तेज गिरावट देखी गई। डेटा से साफ है कि निवेशक धीरे-धीरे सुरक्षित निवेश विकल्पों से हटकर दोबारा इक्विटी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं।

मिड और स्मॉल कैप फंड्स में तेज बढ़त

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मिड-कैप और स्मॉल-कैप कैटेगरी ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। फरवरी में मिड-कैप फंड्स में इनफ्लो 26% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप फंड्स में 32% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

लार्ज-कैप फंड्स में भी निवेश बढ़ा और इनमें 5% का इजाफा हुआ। हालांकि फ्लेक्सीकैप फंड्स में निवेश घटा और इनफ्लो ₹7,672 करोड़ से घटकर करीब 10% कम हो गया। इससे संकेत मिलता है कि निवेशक अब ज्यादा चयनात्मक रणनीति अपना रहे हैं।

गोल्ड ETF का आकर्षण घटा

गोल्ड ETF में फरवरी में ₹5,255 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। यह जनवरी के रिकॉर्ड ₹24,040 करोड़ के मुकाबले काफी कम है।दरअसल जनवरी में गोल्ड ETF में इनफ्लो 106.4% उछलकर ₹24,039.96 करोड़ पहुंच गया था, जो दिसंबर के ₹11,646.74 करोड़ से काफी ज्यादा था। उससे पहले दिसंबर में भी निवेश 211% बढ़कर ₹3,741.79 करोड़ से ऊपर चला गया था।

सेक्टोरल फंड्स में जबरदस्त उछाल

सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स में फरवरी के दौरान निवेश 187% बढ़कर ₹2,987 करोड़ पहुंच गया। इसके उलट डिविडेंड यील्ड फंड्स में 56%, फोकस्ड फंड्स में 42% और वैल्यू/कॉन्ट्रा फंड्स में 27% की गिरावट दर्ज हुई।

हाइब्रिड और डेट फंड्स में कमजोरी

हाइब्रिड फंड्स में कुल इनफ्लो 31% गिरकर ₹11,983 करोड़ रह गया, जो जनवरी में ₹17,356 करोड़ था। इस सेगमेंट में मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड्स को सबसे ज्यादा ₹8,476 करोड़ का निवेश मिला।

डेट फंड्स में भी इनफ्लो घटा। फरवरी में इसमें ₹42,106 करोड़ का निवेश आया, जो जनवरी के ₹74,827 करोड़ से 44% कम है।