म्यूचुअल फंड जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड ₹42,702 करोड़ का इनफ्लो! 81% की छलांग

जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड ₹42,702 करोड़ का इनफ्लो! 81% की छलांग

11 सब-कैटेगरी में से सेक्टरल और थीमैटिक फंड फिर से सबसे आगे रहे जिन्होंने ₹9,426 करोड़ जुटाए। यह जून के ₹475 करोड़ से 1,882% की रिकॉर्ड वृद्धि है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 14:43 IST

Equity MF inflow July Data: जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 81% उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर ₹42,702 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि जून में यह ₹23,587 करोड़ था। जुलाई 2024 में इनफ्लो ₹37,113 करोड़ रहा था।

11 सब-कैटेगरी में से सेक्टरल और थीमैटिक फंड फिर से सबसे आगे रहे जिन्होंने ₹9,426 करोड़ जुटाए। यह जून के ₹475 करोड़ से 1,882% की रिकॉर्ड वृद्धि है। इसके बाद फ्लेक्सी-कैप फंड ₹7,654 करोड़ के इनफ्लो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। डिविडेंड यील्ड फंड 112% की वृद्धि के बावजूद ₹96.65 करोड़ के इनफ्लो के साथ सबसे नीचे रहा।

स्मॉल-कैप में ₹6,484 करोड़ और मिड-कैप फंड में ₹5,182 करोड़ आए, जो मंथली आधार पर 61% और 38% की वृद्धि है। 11 श्रेणियों में से केवल ELSS फंड ने ₹368 करोड़ का आउटफ्लो दर्ज किया।

डेब्ट फंड में वापसी

दो महीने की गिरावट के बाद जुलाई में डेब्ट म्यूचुअल फंड में ₹1.06 लाख करोड़ का नेट इनफ्लो आया, जबकि मई ₹15,908 करोड़ और जून में ₹1,711 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था। मनी मार्केट फंड ₹44,573 करोड़ के साथ सबसे आगे रहे, इसके बाद लिक्विड फंड ₹39,354 करोड़ पर रहे। बैंकिंग और PSU फंड से सबसे अधिक ₹661 करोड़ का आउटफ्लो हुआ।

हाइब्रिड और पैसिव फंड

हाइब्रिड फंड में जुलाई में 10% की गिरावट के साथ ₹20,879 करोड़ आए। आर्बिट्राज फंड ₹7,295 करोड़ के साथ टॉप पर रहे, जबकि मल्टी-एसेट अलोकेशन फंड ₹6,197 करोड़ पर दूसरे स्थान पर रहे। पैसिव फंड (ETFs और इंडेक्स फंड) में इनफ्लो 107% उछलकर ₹8,259 करोड़ पर पहुंचा, जिसमें अन्य ETFs ₹4,476 करोड़ और इंडेक्स फंड ₹2,329 करोड़ पर रहे।

AUM और नई लॉन्चिंग

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 1% बढ़कर ₹75.10 लाख करोड़ पर पहुंचा, जो साल-दर-साल 16% की वृद्धि है। जुलाई में करीब 30 ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए, जिन्होंने कुल ₹30,416 करोड़ जुटाए। इनमें से पांच डेब्ट फंड ने ₹18,948 करोड़ और करीब 10 इक्विटी फंड ने ₹8,997 करोड़ इकट्ठा किए।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2025