DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund का एनएफओ आज से खुला, चेक करें लेटेस्ट NAV सहित अन्य डिटेल्स

DSP Mutual Fund: डीएसपी म्यूचुल फंड के पहले फ्लेक्सीकैप फंड, डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सीकैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड (DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund) के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन आज से खुल गया है। निवेशक इस एनएफओ को 22 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका अलॉटमेंट 29 अगस्त को हो सकता है।

DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund का मकसद उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स को चुन कर और डायनेमिक मार्केट-कैप एलोकेशन को मिलाकर लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न देना है।

यह फंड Nifty500 Flexicap Quality 30 Index को फॉलो करेगा। यह इंडेक्स बड़ी, मिड और छोटी कंपनियों की कैटेगरी से 10-10 ऐसी मजबूत कंपनियों को चुनता है जो कुछ खास मापदंडों पर खरी उतरती हैं- जैसे कि लगातार मुनाफा कमाना, कम कर्ज होना और अच्छा रिटर्न (ROE) देना।

हर कैटेगरी से चुनी गई कंपनियों को बराबर वजन (वेटेज) दिया जाता है, जिससे पूरे पोर्टफोलियो में संतुलन बना रहता है।

अक्टूबर 2009 से इस इंडेक्स ने 18.1% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, जो Nifty 500 TRI के 13% से बेहतर है। अस्थिर बाजार में भी इसकी क्वालिटी-ड्रिवन अप्रोच ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है। 5-वर्षीय रोलिंग अवधि में मीडियन SIP रिटर्न 20.3% रहे हैं, जबकि Nifty 500 TRI के लिए यह 15.8% रहा।

DSP म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख ने कहा कि हम अच्छी क्वालिटी वाले बिजनेस में ही निवेश करते हैं और निवेश का फैसला सिस्टम पर छोड़ते हैं, जो समय के हिसाब से सही जगह पैसे लगाता है। उन्होंने कहा कि इस समय क्वालिटी शेयरों की कीमत थोड़ी गिरी हुई है, इसलिए फंड लॉन्च करने का यह अच्छा मौका है।

लेटेस्ट एनएवी और न्यूनतम निवेश

अनिल घेलानी डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सीकैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹2,05,551 करोड़ है और 08 अगस्त 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और LumpSum निवेश कर सकते हैं।