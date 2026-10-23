हर दिन ₹10 की एसआईपी या महीने में ₹300 का निवेश, किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न? चौंका देगा जवाब

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास हर महीने निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हर दिन ₹10 की एसआईपी करना ज्यादा फायदेमंद होगा या महीने में एक बार ₹300 की एसआईपी? दोनों में रकम लगभग बराबर है, लेकिन 10 साल बाद मिलने वाले रिटर्न में अंतर दिखाई देता है। आइए कैलकुलेटर के आंकड़ों से समझते हैं।

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महीने में ₹300 की एसआईपी से कितना पैसा बनेगा?

अगर आप हर महीने ₹300 की एसआईपी करते हैं और इसे लगातार 10 साल तक जारी रखते हैं, तो आपका कुल निवेश ₹36,000 होगा।

कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर इस निवेश पर सालाना 12 फीसदी का अनुमानित रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपके निवेश की कुल वैल्यू ₹69,702 हो सकती है।

इसमें ₹36,000 आपका निवेश होगा, जबकि ₹33,702 की कमाई रिटर्न के रूप में होगी। यानी छोटी रकम से शुरू किया गया निवेश भी समय के साथ अच्छी रकम में बदल सकता है।

हर दिन ₹10 की एसआईपी में कितना मिलेगा?

अब बात करते हैं रोजाना ₹10 की एसआईपी की। अगर आप लगातार 10 साल तक हर दिन ₹10 निवेश करते हैं, तो आपका कुल निवेश ₹36,500 हो जाएगा।

कैलकुलेटर के मुताबिक, सालाना 12 फीसदी के अनुमानित रिटर्न पर 10 साल बाद आपकी कुल रकम ₹70,574 हो सकती है।

इसमें ₹36,500 आपका निवेश होगा और ₹34,074 रिटर्न के रूप में मिल सकते हैं।

यानी रोजाना सिर्फ ₹10 का निवेश करके भी 10 साल में ₹70 हजार से ज्यादा का फंड तैयार होने का अनुमान है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दोनों में किसका रिटर्न ज्यादा?

अब दोनों एसआईपी की तुलना करते हैं।

इन आंकड़ों के मुताबिक, रोजाना ₹10 की एसआईपी में ₹872 ज्यादा मिल सकते हैं। हालांकि, इसमें आपका कुल निवेश भी ₹500 ज्यादा है। वास्तविक अतिरिक्त मुनाफे का अंतर सिर्फ ₹372 है।

निवेशकों के लिए क्या है खास बात?

दोनों कैलकुलेटर के आंकड़े बताते हैं कि छोटी रकम से भी लंबे समय में फंड तैयार किया जा सकता है। रोजाना ₹10 और महीने में ₹300 की एसआईपी के अनुमानित नतीजों में ज्यादा अंतर नहीं है।

हालांकि, यह गणना 12 फीसदी के अनुमानित सालाना रिटर्न पर आधारित है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती और वास्तविक कमाई बाजार के प्रदर्शन के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।