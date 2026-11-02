SIP से ₹1 करोड़ बनाने में नहीं लगेंगे 15 साल? स्टेप-अप SIP का ये फॉर्मूला बदल सकता है पूरा खेल

अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए ₹1 करोड़ का फंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको पूरे 15 साल इंतजार करना पड़े। निवेश का एक ऐसा तरीका भी है, जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहले पहुंच सकते हैं। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Money Tree Partners के को-फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि अगर निवेशक समय-समय पर अपनी SIP की रकम बढ़ाते रहें, तो ₹1 करोड़ का फंड तैयार करने में लगने वाला समय कम हो सकता है। इसे Step-up SIP कहा जाता है।

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क्या है स्टेप-अप SIP और कैसे करती है काम?

सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक, निवेशकों को हर महीने एक तय रकम की SIP करने के बजाय समय के साथ उसमें बढ़ोतरी करने पर ध्यान देना चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए यह तरीका फायदेमंद हो सकता है, जिनकी कमाई समय के साथ बढ़ती है।

स्टेप-अप SIP में निवेशक हर साल या हर छह महीने में अपनी SIP की रकम बढ़ाते हैं। इससे निवेश की कुल रकम तेजी से बढ़ती है और लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में मदद मिलती है।

15 साल से पहले कैसे बन सकता है ₹1 करोड़ का फंड?

निवेश की दुनिया में 15-15-15 का फॉर्मूला काफी लोकप्रिय है। इसमें 15,000 रुपये की मासिक SIP, 15 साल का निवेश और सालाना 15 फीसदी रिटर्न की धारणा शामिल है।

सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि अगर निवेशक नियमित रूप से SIP की रकम बढ़ाते हैं, तो 15 फीसदी सालाना रिटर्न की धारणा पर ₹1 करोड़ का लक्ष्य 15 साल से पहले भी हासिल किया जा सकता है।

यानी निवेशक सिर्फ बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तरफ से निवेश बढ़ाकर भी लक्ष्य तक पहुंचने का समय कम कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कंपाउंडिंग से कैसे बढ़ेगा आपका पैसा?

सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक, स्टेप-अप SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग में देखने को मिलता है। जब निवेशक समय के साथ ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो निवेश की कुल रकम बढ़ती है। इससे कंपाउंडिंग का असर भी मजबूत होता है।

खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए यह तरीका उपयोगी हो सकता है। जैसे-जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, वे अपनी SIP की रकम भी बढ़ा सकते हैं। इससे लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है।

महंगाई के दौर में क्यों जरूरी है यह रणनीति?

सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों को देखते हुए निवेश की रणनीति में भी बदलाव जरूरी है।

स्टेप-अप SIP का फायदा सिर्फ ज्यादा निवेश करना नहीं है। इससे निवेशकों में नियमित निवेश की आदत बनी रहती है और वे अपने लक्ष्य को लेकर प्रेरित भी रहते हैं।

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उनके मुताबिक, समय-समय पर SIP बढ़ाने से निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ती जरूरतों और खर्चों के हिसाब से बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। हालांकि, 15 फीसदी रिटर्न एक अनुमान है, इसकी गारंटी नहीं है।