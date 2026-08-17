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Newsम्यूचुअल फंडबाजार के हर दौर में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद, जानिए फायदे

बाजार के हर दौर में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद, जानिए फायदे

बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ऐसा विकल्प बनकर उभरे हैं, जो बाजार की स्थिति के अनुसार इक्विटी और डेट में निवेश का संतुलन बनाते हैं। जानिए कैसे ये फंड जोखिम कम करने और स्थिर रिटर्न पाने में मदद कर सकते हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 12:11 IST
AI Generated Image

In Short

  • बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बाजार की स्थिति के हिसाब से इक्विटी और डेट में निवेश का अनुपात बदलते हैं।
  • कोविड की पहली लहर में इन फंड्स में करीब 17% गिरावट आई, जबकि निफ्टी 50 में 32% की गिरावट दर्ज हुई थी।
  • अक्टूबर 2022 तक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एयूएम 1.95 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था, जो हाइब्रिड फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा था।

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सही फैसला कैसे लिया जाए। ऐसे में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड निवेशकों के लिए एक ऐसा विकल्प बनकर सामने आए हैं, जो बाजार की स्थिति के हिसाब से इक्विटी और डेट में पैसा लगाते हैं। इनकी खास रणनीति की वजह से इन्हें हर मौसम के लिए तैयार फंड माना जाता है।

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बाजार के हिसाब से बदलता है निवेश का तरीका

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। जब शेयर बाजार का वैल्यूएशन ज्यादा होता है, तब फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा बढ़ाया जाता है। वहीं, जब बाजार में अच्छे मौके दिखाई देते हैं तो इक्विटी में निवेश बढ़ाया जाता है। इस तरह यह फंड बाजार की स्थिति के अनुसार अपना एसेट एलोकेशन बदलता रहता है।

डायवर्सिफिकेशन से कम होता है जोखिम

इन फंड्स में निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटा जाता है। इसमें स्थिरता के लिए लार्ज कैप फंड, ग्रोथ के लिए मिड और स्मॉल कैप फंड और कम जोखिम के लिए डेट फंड शामिल होते हैं। बाजार बढ़ने पर इक्विटी निवेश का झुकाव लार्ज कैप कंपनियों की ओर हो सकता है, जो आमतौर पर मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में कम उतार चढ़ाव वाले होते हैं।

गिरते बाजार में नुकसान को सीमित करने में मदद

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक बड़ा फायदा यह है कि यह बाजार के जोखिम को कम करने की कोशिश करता है। इक्विटी में निवेश से बाजार आधारित रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, जबकि डेट में निवेश कुल जोखिम को कम करने में मदद करता है। कोविड की पहली लहर के दौरान बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में करीब 17% की गिरावट आई थी, जबकि निफ्टी 50 में 32% और कैटेगरी बेंचमार्क में 15% की गिरावट दर्ज हुई थी।

टैक्स का भी मिलता है फायदा

इन फंड्स का बड़ा हिस्सा इक्विटी में निवेश होने की वजह से इन्हें आमतौर पर इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाता है। अगर निवेश 12 महीने से ज्यादा समय तक रखा जाता है तो कैपिटल गेन पर 10% टैक्स स्लैब का फायदा मिल सकता है। वहीं, 12 महीने से कम समय के निवेश पर 15% टैक्स लागू होता है।

निवेशकों के बीच बढ़ी लोकप्रियता

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी है। अक्टूबर 2022 तक इस कैटेगरी का एयूएम 1.95 लाख करोड़ रुपये था, जो हाइब्रिड फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा था। अक्टूबर 2022 तक पिछले तीन सालों में इस फंड का एयूएम करीब 102% बढ़ा था।

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निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

निवेश करने से पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स में मीडियम से लॉन्ग टर्म तक निवेश बनाए रखने से ग्रोथ, स्थिरता और टैक्स बेनिफिट का फायदा मिल सकता है।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बाजार में गिरावट के समय जोखिम कम करने और तेजी के समय ग्रोथ के मौके पकड़ने की कोशिश करते हैं। निवेशक इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, जिससे बाजार का सही समय चुनने का जोखिम कम हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल, निवेश की अवधि और वित्तीय लक्ष्य जरूर समझने चाहिए।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026