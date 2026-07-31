क्या अब लार्ज कैप शेयरों की बारी है? Axis Mutual Fund की रिपोर्ट में निवेशकों के लिए ये है बड़ी सलाह

Axis Mutual Fund Report: पिछले कुछ सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अब बाजार में लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों के शेयरों को लेकर नजरिया बदलता दिख रहा है। Axis Mutual Fund की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में बड़ी कंपनियों के शेयरों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह मजबूत कमाई की उम्मीद, सही वैल्यूएशन और बाजार के उतार-चढ़ाव को संभालने की क्षमता है।

advertisement

आर्थिक ग्रोथ से बढ़ सकती है कंपनियों की कमाई

Axis Mutual Fund का कहना है कि लार्ज कैप कंपनियों की कमाई का संबंध देश की आर्थिक ग्रोथ से ज्यादा होता है। बड़ी कंपनियों को खपत, कर्ज की मांग, निवेश और निर्यात जैसे बड़े आर्थिक बदलावों का सीधा फायदा मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ बड़ी कंपनियों की कमाई बढ़ने की संभावना है। Nifty 50 कंपनियों की आय में अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, वेतन बढ़ने, कच्चे माल की कीमत और प्रतिस्पर्धा जैसी वजहों से मुनाफे पर दबाव भी रह सकता है।

खपत और कर्ज में सुधार से मिलेगा सहारा

रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक कर्ज में बढ़ोतरी और घरेलू मांग में मजबूती बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं और कंपनियों को कर्ज आसानी से मिलता है तो कारोबार बढ़ने में मदद मिलती है।

दो पहिया वाहनों की बिक्री जैसे आंकड़े भी बताते हैं कि देश में खपत अभी मजबूत बनी हुई है, जिसका फायदा बड़ी कंपनियों को मिल सकता है।

लार्ज कैप शेयरों की कीमतें अभी आकर्षक

पिछले कुछ वर्षों में कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की कीमतें काफी बढ़ी हैं। वहीं निजी बैंक, आईटी और Nifty 50 जैसी कई बड़ी कंपनियां अभी भी अपने लंबे समय के औसत वैल्यूएशन के आसपास हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अब बाजार में आगे का रिटर्न कंपनियों की असली कमाई पर ज्यादा निर्भर करेगा।

कमजोर रुपये और कमोडिटी कीमतों से फायदा

रुपये में कमजोरी से आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स जैसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को फायदा मिल सकता है। वहीं कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की कीमतें कम होने से कंपनियों की लागत घट सकती है और मुनाफे में सुधार हो सकता है।

निवेश में संतुलन रखना जरूरी

Axis Mutual Fund का मानना है कि बाजार में समय-समय पर लार्ज कैप और मिड-स्मॉल कैप का प्रदर्शन बदलता रहता है। लंबे समय तक छोटे शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब बड़ी कंपनियों में बेहतर जोखिम के मुकाबले रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है।

हालांकि, निवेशकों को किसी एक कैटेगरी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली लार्ज कैप कंपनियां लंबी अवधि के निवेश के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं।