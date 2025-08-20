NFO Alert: ₹100 से शुरू करें निवेश! Axis Mutual Fund का नया क्वालिटी 50 Index Fund देगा लंबी दौड़ में तगड़े रिटर्न?

अगर आप शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया ऑप्शन आ गया है। Axis Mutual Fund, जो देश की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, ने अपने नए फंड का एलान किया है। इसका नाम Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund है। यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड होगा, जो Nifty500 Quality 50 TRI को ट्रैक करेगा।

कब खुलेगा नया फंड ऑफर?

कंपनी ने बताया कि यह न्यू फंड ऑफर 21 अगस्त से खुलेगा और 4 सितंबर को बंद हो जाएगा। यानी निवेशकों के पास निवेश के लिए लगभग दो हफ्ते का समय होगा।

कौन मैनेज करेंगा फंड?

इस फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी कार्तिक कुमार और हितेश दास के पास होगी। यह फंड पूरी तरह Nifty500 Quality 50 TRI को बेंचमार्क मानकर चलाया जाएगा।

फंड की खासियत क्या है?

यह फंड निवेशकों को भारत की 50 टॉप क्वालिटी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका देगा। ये कंपनियां Nifty 500 यूनिवर्स से चुनी जाती हैं और इन्हें चुनने के लिए कुछ खास पैमाने रखे गए हैं।

इसका मतलब है कि इस फंड में वही कंपनियां शामिल होंगी जिनकी कमाई लगातार बढ़ रही हो, कर्ज कम हो और जो मजबूत बिजनेस मॉडल पर काम कर रही हों।

Axis Mutual Fund के MD और CEO बी. गोपकुमार ने कहा कि क्वालिटी हमेशा से एक भरोसेमंद निवेश फैक्टर रहा है, जिसने अनिश्चित बाजार में भी मजबूती दिखाई है। यह फंड निवेशकों को एक लो-कॉस्ट, डिसिप्लिन्ड और ट्रांसपेरेंट तरीका देता है, जिससे वे भारत की बेहतरीन कंपनियों में निवेश कर सकें।

निवेशकों को मिलेगा क्या फायदा?

इस फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है। यानी पैसा अलग-अलग सेक्टर और कंपनियों में फैला होगा। इससे रिस्क कम होगा और किसी एक सेक्टर पर ज्यादा निर्भरता नहीं रहेगी।

फंड का पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग हर छह महीने में होगा और किसी भी एक कंपनी का वेटेज लिमिट में रहेगा, ताकि बैलेंस बना रहे।

अगर आप इस NFO में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ ₹100 से शुरुआत कर सकते हैं और इसके बाद ₹1 के गुणक में आगे निवेश कर सकते हैं।

रिस्क और रिटर्न का बैलेंस

इस इंडेक्स का इतिहास भी काफी मजबूत रहा है। पिछले 15 सालों (जुलाई 2025 तक) में Nifty500 Quality 50 Index ने 15.6% CAGR रिटर्न दिए हैं, जबकि Nifty 50 ने इसी अवधि में 12.1% CAGR का रिटर्न दिया। इतना ही नहीं, मार्केट में गिरावट के समय इस इंडेक्स ने बाकी इंडेक्स के मुकाबले कम नुकसान किया और जल्दी रिकवर भी किया।

किसके लिए है यह फंड?

अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके निवेश में ज्यादा उतार-चढ़ाव न हो तो यह फंड आपके लिए सही हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो एक Core Equity Allocation बनाना चाहते हैं और जिनका फोकस स्टेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म रिटर्न पर है।