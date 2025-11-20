scorecardresearch
एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Axis Multi-Asset Active FoF, जानें NFO की पूरी डिटेल, ₹100 से कर सकेंगे निवेश

Delhi,UPDATED: Nov 20, 2025 12:50 IST

NFO Alert: भारत की जानी-मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) ने निवेशकों के लिए एक नया और खास फंड लॉन्च किया है।

कंपनी ने Axis Multi-Asset Active FoF को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है, जो इक्विटी, डेट और कमोडिटी-आधारित ईटीएफ (जैसे सोना और चांदी) में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमों की यूनिट्स में पैसा लगाएगी।

निवेशक इस एनएफओ को शुक्रवार 21 नवंबर से सब्सक्राइब कर सकेंगे। यह एनएफओ 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस फंड के फंड मैनेजर्स देवंग शाह, श्रेयश देवलकर, आदित्य पागरिया और मयंक ह्यांकी हैं।

इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 500 TRI (45%), NIFTY Composite Debt Index (45%), फिजिकल गोल्ड की घरेलू कीमत (5%) और फिजिकल सिल्वर की घरेलू कीमत (5%) है। आप इस फंड में सिर्फ 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।

क्या होगा फायदा?

एक्सिस मल्टी-एसेट एक्टिव FoF को इस तरह से बनाया गया है कि यह निवेशकों को मल्टी-एसेट डाइवर्सिफिकेशन का एक सिंगल-विंडो सॉल्यूशन दे सके। इसका मतलब है कि यह फंड एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, सोना और चांदी का समझदारी से प्रबंधन करेगा।

एक्सिस एएमसी के एमडी और सीईओ बी. गोपकुमार ने इस लॉन्च पर कहा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हमेशा से ऐसे नए समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है जो निवेशकों को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करें। एक्सिस मल्टी-एसेट एक्टिव FoF उन निवेशकों के लिए एक सॉल्यूशन है जो कई प्रोडक्ट को मैनेज करने की कठिनाई के बिना डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। 

फंड ऑफ फंड का स्ट्रक्चर क्यों?

कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 'फंड ऑफ फंड' का स्ट्रक्चर निवेशकों को कई बड़े फायदे देता है। यह किसी एक फंड मैनेजर या निवेश शैली पर निर्भरता को कम करता है। साथ ही, यह टैक्स दिए बिना ही पोर्टफोलियो को जल्दी और फिर से बैलेंस करने की सुविधा देता है।

अभी निवेश करना क्यों सही?

कंपनी ने बताया कि मौजूदा वक्त में बाजार में भारी अस्थिरता और बदलती ग्लोबल स्थितियों का माहौल है। ऐसे में, किसी एक एसेट क्लास पर निर्भर रहने से निवेशकों को जोखिम हो सकता है। मल्टी-एसेट फंड एक बैलेंस सॉल्यूशन देता है। इसमें इक्विटी से ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता, डेट से स्थिरता और कमोडिटी (जैसे सोना और चांदी) से सुरक्षा मिलती है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
