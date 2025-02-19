scorecardresearch
बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद Arbitrage Fund ने एक साल में दिया एफडी से ज्यादा रिटर्न

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद आब्रिट्राज फंडों (Arbitrage Fund) ने एक साल में बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है। अर्थलाभ के आंकड़े बताते हैं कि इन फंडों ने एक साल में सात फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसी अवधि में ज्यादातर बड़े बैंकों के एफडी पर सात फीसदी से कम ब्याज मिला है।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Feb 19, 2025 12:08 IST
Canara Robeco Equity Hybrid Fund

आंकड़ों के मुताबिक, तीन साल में एक्सिस आब्रिट्राज फंड ने 6.25 फीसदी का रिटर्न दिया जबकि टाटा की इसी कैटेगरी ने 6.29 फीसदी का रिटर्न दिया है। आदित्य बिड़ला की स्कीम ने 6.31 फीसदी, यूनियन म्यूचुअल फंड की आब्रिट्राज स्कीम ने 6.18 फीसदी, एचएसबीसी और बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 6.19 फीसदी-6.19 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया है।

एक साल में आब्रिट्राज स्कीम का रिटर्न

   स्कीम   रिटर्न
   एक्सिस   7.32 फीसदी
   टाटा   7.28 फीसदी
  आदित्य बिड़ला   7.28  फीसदी
  इन्वेस्को   7.31   फीसदी

 विश्लेषकों के मुताबिक, 2025 की शुरुआत में भारतीय इक्विटी बाजार में भारी बिकवाली देखी गई है। जनवरी एक चुनौतीपूर्ण महीना बन गया। मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक, जो 2024 में बेहतर फायदा दिए थे, जनवरी में बिकवाली के दबाव में टूट गए, क्योंकि मूल्यांकन संबंधी चिंताएं, कंपनियों की कम कमाई और निवेशकों की सतर्कता ने बाजार पर दबाव बनाया।

बाजार की कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी निकासी के बावजूद, कुछ क्षेत्र घरेलू संस्थागत निवेशकों के मजबूत निवेश से लाभान्वित हुए। एक्सिस के आब्रिट्राज फंड आज मुख्य रूप से एक्सिस मनी मार्केट फंड में निवेश करता है। इस फंड के पास एक से नौ महीने की परिपक्वता प्रोफाइल के साथ उच्च रेटिंग वाले मनी मार्केट साधन भी हैं।
 
उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए फंड हाउस पूरे महीने अपने निवेश की बारीकी से निगरानी करता है। आर्बिट्राज फंड में प्रवेश और निकासी का समय महत्वपूर्ण है, और निवेशकों को इस क्षेत्र में अपने निवेश के दौरान सतर्क रहना चाहिए।
 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 19, 2025