एक साल से भी कम समय में अबक्कस म्यूचुअल फंड का बड़ा मुकाम, एयूएम 10000 करोड़ रुपये के पार

अबक्कस म्यूचुअल फंड ने अपनी शुरुआत के एक साल से भी कम समय में एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। फंड हाउस का एयूएम 10056 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि अबक्कस म्यूचुअल फंड की पहली स्कीम लॉन्च होने के आठ महीने के अंदर मिली है। इस तेजी के पीछे निवेशकों का भरोसा और मजबूत रिसर्च आधारित निवेश रणनीति अहम रही है। अबक्कस की इस ग्रोथ में निवेशकों की बढ़ती संख्या और फंड की योजनाओं का विस्तार भी शामिल है।

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एयूएम पहुंचा 10056 करोड़ रुपये

अबक्कस म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2025 में अपनी पहली स्कीम लॉन्च की थी। इसके बाद अगस्त 13 2026 तक फंड हाउस का एयूएम बढ़कर 10056 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के पास अब 1.91 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, जो देश के 2006 स्थानों और 12741 पिन कोड में फैले हुए हैं।

अबक्कस म्यूचुअल फंड की स्थापना दिग्गज निवेशक सुनील सिंघानिया ने की है। फिलहाल कंपनी तीन इक्विटी स्कीम चला रही है, जिसमें फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी के पास एक लिक्विड फंड भी है।

निवेशकों के भरोसे को बताया बड़ी उपलब्धि

अबक्कस म्यूचुअल फंड के सीईओ वैभव चुग ने कहा कि 10000 करोड़ रुपये का एयूएम आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह निवेशकों, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पूरी टीम के भरोसे को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि इस सफर में सभी लोगों की अलग-अलग भूमिका रही है और कंपनी आगे भी अपनी पहुंच बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने और नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार करने पर ध्यान देगी।

रिसर्च आधारित निवेश रणनीति पर फोकस

अबक्कस म्यूचुअल फंड ने बताया कि उसकी निवेश प्रक्रिया एमईईटीएस फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसमें मैनेजमेंट, अर्निंग्स, इवेंट्स और ट्रेंड्स, टाइमिंग और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है।

अबक्कस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसर्च संजय दोशी ने कहा कि कंपनी की ग्रोथ के पीछे मजबूत रिसर्च, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और साफ निवेश प्रक्रिया की अहम भूमिका रही है। कंपनी का लक्ष्य उचित वैल्यूएशन पर अच्छी कंपनियों की पहचान करना और जोखिम को नियंत्रित रखना है।

तेजी से 10000 करोड़ रुपये एयूएम तक पहुंचने वाला फंड हाउस

अबक्कस म्यूचुअल फंड को अगस्त 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से रजिस्ट्रेशन मिला था। इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अबक्कस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, अबक्कस एसेट मैनेजर की पूरी तरह स्वामित्व वाली कंपनी है।

अबक्कस से पहले जियो ब्लैक रॉक एएमसी और बजाज फिनसर्व एएमसी भी लॉन्च के एक साल के अंदर 10000 करोड़ रुपये एयूएम का आंकड़ा पार कर चुके हैं।